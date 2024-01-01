Eski Bando

Merhaba Bir sabah erken işe giderken Başıma ne geldi ah bilsen Bilseydim bu bela nereden Çıkar mıydım hiç evden *** Biri yaklaştı ters bi' anda Dokundu ansızın omzuma Şaşkınca baktım arkama Bi' adam dedi ki bana *** Mmm merhaba, mmm merhaba Tanışabilir miyiz acaba Konuşabilir miyiz acaba *** Dadandı bana tanımıyorum da daha Babam duysa keser alimallah Tamam, hoş bi' çocuk sanki ama Bu mahallede dedikodu gırla *** Mmm merhaba, mmm merhaba Tanışabilir miyiz acaba Bekleyeyim iş çıkışında *** Gülünce ben girdi koluma hemen Güzel bir tokat yedi benden Eğdi boynunu çıktı önümden Ah deli kız ne yaptın sen *** Çok pardon ama, çok korktum bi anda Tamam, olur iş çıkışında Ama sadece 5 dakika *** Sevinçten uçtu gitti bizimki Kalbimi nasıl da hoş etti Sonunda bitti şu mesai Kapıda beklemiş, yanıma geldi *** Her şeyi anlattı yürürken Aylarca koşmuş peşimden Korktuğum başıma geldi birden Bu babam karşıdan gelen *** Kim bu adam kim bu adam Kızım sana diyorum ben baban Yaktım şimdi ulan *** Şok oldum ellerim ağzımda Babam saldırdı anında Baba yapma arkadaşız valla İyi bir yalan gerek bana *** Dur baba, baba dur baba Biz ciddiyiz onla Uzun zamandır anla *** Adamcağız şaşırdı tabi Ama biraz da sakinleşti Olaylar çok hızlı gelişti Anlatayım mı gelinliğimi *** Şimdi bir çocuğum bile var Mutluyum hayatım bir bahar Babam olsa rahmetli kızar (Kızım niye açıldı bu konular) *** Ah baba, ah baba Seni çok özlüyorum hala O hikaye hep aklımda *** Mmm merhaba, mmm merhaba Tanışabilir miyiz acaba Konuşabilir miyiz acaba *** Mmm merhaba, mmm merhaba Tanışabilir miyiz acaba Konuşabilir miyiz acaba

Biz Rengarengiz Ayaklan, ayağa kalk Susmadan dünyaya bak Eğer varsa düşene bir el daha uzatacak İnan bana kötülükler hep anlamsız kalacak *** Simsiyah bir beyazız biz Ne köle ne efendiyiz Evimiz dünya, mavi yeşil bahçemiz Paylaştıkça zenginleşecek bu benliklerimiz *** Asla yalnız yürümeyeceğiz Bu dünyayı değiştireceğiz Asla yalnız yürümeyeceğiz Bu dünyayı değiştireceğiz *** Yaşadı bir zamanlar Lennon, Chaplin ve Einstein İnsan özgürce düşünebilir, ki bu doğuştan Para satın alamaz seni eğer sen aşıksan Sınırlar yok olsun, dostlarıma ah bir sarılsam *** Farklı ve eşitiz biz Yalnız ve birlikteyiz Hayal et dünyayı nefretsiz Yaşayabiliriz biz ö te ki siz *** Asla yalnız yürümeyeceğiz Bu dünyayı değiştireceğiz Asla yalnız yürümeyeceğiz Bu dünyayı değiştireceğiz *** Asla yalnız yürümeyeceğiz Bu dünyayı değiştireceğiz *** Güzeliz güzeliz hepimiz çok güzeliz Biz rengarengiz ama bu düzen çok renksiz *** Asla yalnız yürümeyeceğiz Bu dünyayı değiştireceğiz *** Güzeliz güzeliz hepimiz çok güzeliz Biz rengarengiz ama bu düzen çok renksiz

Cumartesi Gözlerim hala arıyor o güzel gözlerini Ben beklerim seni deli gibi, her cumartesi Artık anladım ki aşk acının bi' gölgesi Sol yanımdaki ağırlığın yok mu hiç çaresi? *** Bir gün görürsen sen beni Al götür tüm bu benliğimi Sensiz bir hayat geçer, bir anda senle biter Bu umut öldürür beni *** Bir gün görürsen sen beni Al götür tüm bu benliğimi Sensiz bir hayat geçer, bir anda senle biter Bu umut öldürür beni *** Yüzünü görsem bir kere, yensem şu hasreti Ben beklerim seni deli gibi, her cumartesi Oysa anladım ki aşk acının bi' gölgesi Sol yanımdaki ağırlığın yok mu hiç çaresi? *** Bir gün görürsen sen beni Al götür tüm bu benliğimi Sensiz bir hayat geçer, bir anda senle biter Bu umut öldürür beni *** Bir gün görürsen sen beni Al götür tüm bu benliğimi Sensiz bir hayat geçer, bir anda senle biter Bu umut öldürür beni Bu umut öldürür beni Bu umut öldürür beni

Gidiyorum Ben Ben sana aşık oldum, sen beni yerden yere vurdun Kimin umrundaydı ki, tek başıma savaşıp durdum Bilmiyorum neden öyle, insanlık hepten öldüyse Beni neden bıraktılar yalnız başıma, söyle *** Sevdiğimi söylediğimde hani için bir hoş olmuştu Bir sebebe gerek yoktu, dışın zaten çok hoştu İki gözüm iki çeşme, ben sana susuzum yine de Artık yola çıkmalıyım, bu yolları hiç bilmesem de *** Yeniden istemem, sana ben dönemem Gel desen gelemem, gidiyorum ben Yeniden istemem, sana ben dönemem Gel desen gelemem, gidiyorum ben *** Bir acı aşkın kırk yıl daha bekleyişi olur mu acaba Düşünmek hep üzüyorsa düşünmeden yaşanır mı hayatta Gözlerim nemli hala, su çatlağını aramakta Her şey yerini bulur belki, şu kalbim kırık nasıl olsa *** Yeniden istemem, sana ben dönemem Gel desen gelemem, gidiyorum ben Yeniden istemem, sana ben dönemem Gel desen gelemem, gidiyorum ben Gidiyorum ben Gidiyorum ben Gidiyorum ben

Gül Diyorlar Yalnızlık, imkansızlık benim derdimdir Peki bu dertler bana neden miras gibidir Kötü insanlar sana çok fazla şey öğretir Peki, neden gülmeden önce üzülmem gerekir? *** Boş ver, laf anlamaz bir dünya burası Bu kadar üzer mi hiç insan insanı? Görebilirsin bak sen de kaldır kafanı Seviyorsan bence hiç susmamalı *** Gül diyorlar, ağlatıyorlar Gül diyorlar ama üzüyorlar Sev diyorlar, aldatıyorlar Sev diyorlar ama gidiyorlar *** Gül diyorlar, ağlatıyorlar Gül diyorlar ama üzüyorlar Sev diyorlar, aldatıyorlar Sev diyorlar ama gidiyorlar *** Biraz olsun gördüm, insanlar hep eğridir Bir bakmışsın yarın toprak içindedir Bu dünyadan adalet çoktan kaçıp gitmiştir Eğer öyle olmasa herkes dans edebilir *** Boş ver vefasız bir dünyadır burası Zamanla unutur mu insan insanı? Uçabilirsin bak sen de kaldır kolları Seviyorsan bence bas bas bağırmalı *** Gül diyorlar, ağlatıyorlar Gül diyorlar ama üzüyorlar Sev diyorlar, aldatıyorlar Sev diyorlar ama gidiyorlar *** Gül diyorlar, ağlatıyorlar Gül diyorlar ama üzüyorlar Sev diyorlar, aldatıyorlar Sev diyorlar ama gidiyorlar *** Gül diyorlar, ağlatıyorlar Gül diyorlar ama üzüyorlar Sev diyorlar, aldatıyorlar Sev diyorlar ama gidiyorlar *** Gül diyorlar, ağlatıyorlar Gül diyorlar ama üzüyorlar Sev diyorlar, aldatıyorlar Sev diyorlar ama gidiyorlar

Sarhoş Dünya Derdimi kimlere anlatsam Bana kim yardım edebilir ki Derdimi kimler anlasın Biri benim canımı alsın *** Bu akşam içicem, yerlere düşücem Seni gördüğüm güne lanet edicem Ne olmuş hesabını ben vericem Çık git hayatımdan, ölücem *** İçicem, yerlere düşücem Seni gördüğüm güne lanet edicem Ne olmuş hesabını ben vericem Çık git hayatımdan, ölücem Eve dönmicem İçicem, sövücem ama hiç eve dönmicem *** Simsiyah bir gün daha geçiyor Ve kalbim sıkışıyor *** Mideme kramplar giriyor Beni her şey sarhoş ediyor İçiyorum diye kızıyorsun ama Bu dünyayı nasıl kaldırayım başka *** Bu akşam içicem, yerlere düşücem Seni gördüğüm güne lanet edicem Ne olmuş hesabını ben vericem Çık git hayatımdan, ölücem *** İçicem, yerlere düşücem Seni gördüğüm güne lanet edicem Ne olmuş hesabını ben vericem Çık git hayatımdan, ölücem Eve dönmicem İçicem, sövücem ama hiç eve dönmicem *** Bu akşam içicem, yerlere düşücem Seni gördüğüm güne lanet edicem Ne olmuş hesabını ben vericem Çık git hayatımdan, ölücem *** İçicem, yerlere düşücem Seni gördüğüm güne lanet edicem Ne olmuş hesabını ben vericem Çık git hayatımdan, ölücem Eve dönmicem İçicem, sövücem ama hiç eve dönmicem *** La la la la, sarhoş dünya La la la la La la la la, sarhoş dünya La la la la La la la la, sarhoş dünya La la la la La la la la, sarhoş dünya La la la la

Sen de Söyle Gözlerimden bir damla yaş senin için yine Yaktım kendi kendimi de, sen beni hiç düşünme Susmuş o gözlerin bile, ne güzellerdi güldüğünde Dilim varmıyor söylemeye, bari sen sevdiğini söyle *** Seni düşündüm yine dün gece, sen de söyle sen de söyle Olmuyor senle de sensiz de, neden böyle neden böyle Kalbim çıkıyor göğsümden be, sen de söyle sen de söyle Ah acımdan ölsem keşke, neden böyle neden böyle Ah, ah, ah *** Ben bir gün senle mutlu olurum diye Bakmadım hiç kimseye, geri gelirsin diye Bir varmış bir yokmuş diye, yoku oynadın sen günlerce Şarap dolu kadehlerle, bir haykırış var içimde *** Seni düşündüm yine dün gece, sen de söyle sen de söyle Olmuyor senle de sensiz de, neden böyle neden böyle Kalbim çıkıyor göğsümden be, sen de söyle sen de söyle Ah acımdan ölsem keşke, neden böyle neden böyle Ah, ah, ah

Sensizliğin Acısı Dudaklarımda Bu bir ayrılık şarkısı, çok derinden Gözlerimdeki bulanıklıklar özlemekten Bugün yollarımız ayrıldı, çok eminken Hatıralar hep etrafımda nereye gitsem *** Bu bir aşığın sancısı, çok derinden Sözlerimdeki haykırışlar gülmemekten Dur bi' sakın gitme hemen, ben istemeden Keşke ben de ellerimi böyle bırakabilsem *** Düşe düşe tutundum ben hayata Sen hiçbir zaman inanmadın aşka Sensizliğin acısı dudaklarımda Yapabilirim yalnız başıma *** Düşe düşe tutundum ben hayata Sen hiçbir zaman inanmadın aşka Sensizliğin acısı dudaklarımda Yapabilirim yalnız başıma *** Daha birkaç gün önce ellerim yüzündeyken Bir bütünün iki parçası gibiydik, senle ben Dünya tersine dönüyor artık, sen yokken O rengarenk aşk düştü şimdi ellerimden *** Düşe düşe tutundum ben hayata Sen hiçbir zaman inanmadın aşka Sensizliğin acısı dudaklarımda Yapabilirim yalnız başıma *** Düşe düşe tutundum ben hayata Sen hiçbir zaman inanmadın aşka Sensizliğin acısı dudaklarımda Yapabilirim yalnız başıma *** Hani o günlerimizi konuşacaktık ya, unutma Beni unuttuğuna inanmadım daha Hiç bilmezdim umut üzermiş Hayal etmek de pek güzelmiş Sensizlik gelinceye kadar aklıma *** Düşe düşe tutundum ben hayata Sen hiçbir zaman inanmadın aşka Sensizliğin acısı dudaklarımda Yapabilirim yalnız başıma *** Düşe düşe tutundum ben hayata Sen hiçbir zaman inanmadın aşka Sensizliğin acısı dudaklarımda

Unutma Zamanı Bir zamanlar ben de çok sevmiştim birini Aşkı sarardı dünyamı kimse bilmedi Gördüm onu yıllar sonra sıktı elimi Düğümlendi boğazım merhaba dedi Dedi ki bana hâlâ güzelsin sen Dedim ki ona hiç değişmemişsin sen Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi Unut artık beni, her şey imkansız değil mi Boynumuz bükük biraz çokça zaman geçmiş Kim haklı, kim haksız hepsi önemsizleşmiş Yeni hayatlar kurulmuş her şey eskimiş Birde bakışların hâlâ hiç değişmemiş Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi Unut artık beni her şey imkansız değil mi Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi Unut artık beni her şey imkansız değil mi Hoşçakal dedim ve arkamı dönüp gittim İçim kan ağladı ama ben tebessüm ettim Belki bir daha hiç birbirimizi görmeyiz Burdan geçerken hep yalnız hissedeceğiz Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi Unut artık beni her şey imkansız değil mi Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi Unut artık beni her şey imkansız değil mi Kimse bilmiyor seni nasıl sevdiğimi Unutmadım hâlâ gülen güzel gözlerini Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi Unut artık beni her şey imkansız değil mi