Eski Bando

-
Bir sabah erken işe giderken
Başıma ne geldi ah bilsen
Bilseydim bu bela nereden
Çıkar mıydım hiç evden
***
Biri yaklaştı ters bi' anda
Dokundu ansızın omzuma
Şaşkınca baktım arkama
Bi' adam dedi ki bana
***
Mmm merhaba, mmm merhaba
Tanışabilir miyiz acaba
Konuşabilir miyiz acaba
***
Dadandı bana tanımıyorum da daha
Babam duysa keser alimallah
Tamam, hoş bi' çocuk sanki ama
Bu mahallede dedikodu gırla
***
Mmm merhaba, mmm merhaba
Tanışabilir miyiz acaba
Bekleyeyim iş çıkışında
***
Gülünce ben girdi koluma hemen
Güzel bir tokat yedi benden
Eğdi boynunu çıktı önümden
Ah deli kız ne yaptın sen
***
Çok pardon ama, çok korktum bi anda
Tamam, olur iş çıkışında
Ama sadece 5 dakika
***
Sevinçten uçtu gitti bizimki
Kalbimi nasıl da hoş etti
Sonunda bitti şu mesai
Kapıda beklemiş, yanıma geldi
***
Her şeyi anlattı yürürken
Aylarca koşmuş peşimden
Korktuğum başıma geldi birden
Bu babam karşıdan gelen
***
Kim bu adam kim bu adam
Kızım sana diyorum ben baban
Yaktım şimdi ulan
***
Şok oldum ellerim ağzımda
Babam saldırdı anında
Baba yapma arkadaşız valla
İyi bir yalan gerek bana
***
Dur baba, baba dur baba
Biz ciddiyiz onla
Uzun zamandır anla
***
Adamcağız şaşırdı tabi
Ama biraz da sakinleşti
Olaylar çok hızlı gelişti
Anlatayım mı gelinliğimi
***
Şimdi bir çocuğum bile var
Mutluyum hayatım bir bahar
Babam olsa rahmetli kızar
(Kızım niye açıldı bu konular)
***
Ah baba, ah baba
Seni çok özlüyorum hala
O hikaye hep aklımda
***
Mmm merhaba, mmm merhaba
Tanışabilir miyiz acaba
Konuşabilir miyiz acaba
***
Mmm merhaba, mmm merhaba
Tanışabilir miyiz acaba
Konuşabilir miyiz acaba
-
Ayaklan, ayağa kalk
Susmadan dünyaya bak
Eğer varsa düşene bir el daha uzatacak
İnan bana kötülükler hep anlamsız kalacak
***
Simsiyah bir beyazız biz
Ne köle ne efendiyiz
Evimiz dünya, mavi yeşil bahçemiz
Paylaştıkça zenginleşecek bu benliklerimiz
***
Asla yalnız yürümeyeceğiz
Bu dünyayı değiştireceğiz
Asla yalnız yürümeyeceğiz
Bu dünyayı değiştireceğiz
***
Yaşadı bir zamanlar Lennon, Chaplin ve Einstein
İnsan özgürce düşünebilir, ki bu doğuştan
Para satın alamaz seni eğer sen aşıksan
Sınırlar yok olsun, dostlarıma ah bir sarılsam
***
Farklı ve eşitiz biz
Yalnız ve birlikteyiz
Hayal et dünyayı nefretsiz
Yaşayabiliriz biz ö te ki siz
***
Asla yalnız yürümeyeceğiz
Bu dünyayı değiştireceğiz
Asla yalnız yürümeyeceğiz
Bu dünyayı değiştireceğiz
***
Asla yalnız yürümeyeceğiz
Bu dünyayı değiştireceğiz
***
Güzeliz güzeliz hepimiz çok güzeliz
Biz rengarengiz ama bu düzen çok renksiz
***
Asla yalnız yürümeyeceğiz
Bu dünyayı değiştireceğiz
***
Güzeliz güzeliz hepimiz çok güzeliz
Biz rengarengiz ama bu düzen çok renksiz
-
Gözlerim hala arıyor o güzel gözlerini
Ben beklerim seni deli gibi, her cumartesi
Artık anladım ki aşk acının bi' gölgesi
Sol yanımdaki ağırlığın yok mu hiç çaresi?
***
Bir gün görürsen sen beni
Al götür tüm bu benliğimi
Sensiz bir hayat geçer, bir anda senle biter
Bu umut öldürür beni
***
Bir gün görürsen sen beni
Al götür tüm bu benliğimi
Sensiz bir hayat geçer, bir anda senle biter
Bu umut öldürür beni
***
Yüzünü görsem bir kere, yensem şu hasreti
Ben beklerim seni deli gibi, her cumartesi
Oysa anladım ki aşk acının bi' gölgesi
Sol yanımdaki ağırlığın yok mu hiç çaresi?
***
Bir gün görürsen sen beni
Al götür tüm bu benliğimi
Sensiz bir hayat geçer, bir anda senle biter
Bu umut öldürür beni
***
Bir gün görürsen sen beni
Al götür tüm bu benliğimi
Sensiz bir hayat geçer, bir anda senle biter
Bu umut öldürür beni
Bu umut öldürür beni
Bu umut öldürür beni
-
Ben sana aşık oldum, sen beni yerden yere vurdun
Kimin umrundaydı ki, tek başıma savaşıp durdum
Bilmiyorum neden öyle, insanlık hepten öldüyse
Beni neden bıraktılar yalnız başıma, söyle
***
Sevdiğimi söylediğimde hani için bir hoş olmuştu
Bir sebebe gerek yoktu, dışın zaten çok hoştu
İki gözüm iki çeşme, ben sana susuzum yine de
Artık yola çıkmalıyım, bu yolları hiç bilmesem de
***
Yeniden istemem, sana ben dönemem
Gel desen gelemem, gidiyorum ben
Yeniden istemem, sana ben dönemem
Gel desen gelemem, gidiyorum ben
***
Bir acı aşkın kırk yıl daha bekleyişi olur mu acaba
Düşünmek hep üzüyorsa düşünmeden yaşanır mı hayatta
Gözlerim nemli hala, su çatlağını aramakta
Her şey yerini bulur belki, şu kalbim kırık nasıl olsa
***
Yeniden istemem, sana ben dönemem
Gel desen gelemem, gidiyorum ben
Yeniden istemem, sana ben dönemem
Gel desen gelemem, gidiyorum ben
Gidiyorum ben
Gidiyorum ben
Gidiyorum ben
-
Yalnızlık, imkansızlık benim derdimdir
Peki bu dertler bana neden miras gibidir
Kötü insanlar sana çok fazla şey öğretir
Peki, neden gülmeden önce üzülmem gerekir?
***
Boş ver, laf anlamaz bir dünya burası
Bu kadar üzer mi hiç insan insanı?
Görebilirsin bak sen de kaldır kafanı
Seviyorsan bence hiç susmamalı
***
Gül diyorlar, ağlatıyorlar
Gül diyorlar ama üzüyorlar
Sev diyorlar, aldatıyorlar
Sev diyorlar ama gidiyorlar
***
Gül diyorlar, ağlatıyorlar
Gül diyorlar ama üzüyorlar
Sev diyorlar, aldatıyorlar
Sev diyorlar ama gidiyorlar
***
Biraz olsun gördüm, insanlar hep eğridir
Bir bakmışsın yarın toprak içindedir
Bu dünyadan adalet çoktan kaçıp gitmiştir
Eğer öyle olmasa herkes dans edebilir
***
Boş ver vefasız bir dünyadır burası
Zamanla unutur mu insan insanı?
Uçabilirsin bak sen de kaldır kolları
Seviyorsan bence bas bas bağırmalı
***
Gül diyorlar, ağlatıyorlar
Gül diyorlar ama üzüyorlar
Sev diyorlar, aldatıyorlar
Sev diyorlar ama gidiyorlar
***
Gül diyorlar, ağlatıyorlar
Gül diyorlar ama üzüyorlar
Sev diyorlar, aldatıyorlar
Sev diyorlar ama gidiyorlar
***
Gül diyorlar, ağlatıyorlar
Gül diyorlar ama üzüyorlar
Sev diyorlar, aldatıyorlar
Sev diyorlar ama gidiyorlar
***
Gül diyorlar, ağlatıyorlar
Gül diyorlar ama üzüyorlar
Sev diyorlar, aldatıyorlar
Sev diyorlar ama gidiyorlar
-
Derdimi kimlere anlatsam
Bana kim yardım edebilir ki
Derdimi kimler anlasın
Biri benim canımı alsın
***
Bu akşam içicem, yerlere düşücem
Seni gördüğüm güne lanet edicem
Ne olmuş hesabını ben vericem
Çık git hayatımdan, ölücem
***
İçicem, yerlere düşücem
Seni gördüğüm güne lanet edicem
Ne olmuş hesabını ben vericem
Çık git hayatımdan, ölücem
Eve dönmicem
İçicem, sövücem ama hiç eve dönmicem
***
Simsiyah bir gün daha geçiyor
Ve kalbim sıkışıyor
***
Mideme kramplar giriyor
Beni her şey sarhoş ediyor
İçiyorum diye kızıyorsun ama
Bu dünyayı nasıl kaldırayım başka
***
Bu akşam içicem, yerlere düşücem
Seni gördüğüm güne lanet edicem
Ne olmuş hesabını ben vericem
Çık git hayatımdan, ölücem
***
İçicem, yerlere düşücem
Seni gördüğüm güne lanet edicem
Ne olmuş hesabını ben vericem
Çık git hayatımdan, ölücem
Eve dönmicem
İçicem, sövücem ama hiç eve dönmicem
***
Bu akşam içicem, yerlere düşücem
Seni gördüğüm güne lanet edicem
Ne olmuş hesabını ben vericem
Çık git hayatımdan, ölücem
***
İçicem, yerlere düşücem
Seni gördüğüm güne lanet edicem
Ne olmuş hesabını ben vericem
Çık git hayatımdan, ölücem
Eve dönmicem
İçicem, sövücem ama hiç eve dönmicem
***
La la la la, sarhoş dünya
La la la la
La la la la, sarhoş dünya
La la la la
La la la la, sarhoş dünya
La la la la
La la la la, sarhoş dünya
La la la la
-
Gözlerimden bir damla yaş senin için yine
Yaktım kendi kendimi de, sen beni hiç düşünme
Susmuş o gözlerin bile, ne güzellerdi güldüğünde
Dilim varmıyor söylemeye, bari sen sevdiğini söyle
***
Seni düşündüm yine dün gece, sen de söyle sen de söyle
Olmuyor senle de sensiz de, neden böyle neden böyle
Kalbim çıkıyor göğsümden be, sen de söyle sen de söyle
Ah acımdan ölsem keşke, neden böyle neden böyle
Ah, ah, ah
***
Ben bir gün senle mutlu olurum diye
Bakmadım hiç kimseye, geri gelirsin diye
Bir varmış bir yokmuş diye, yoku oynadın sen günlerce
Şarap dolu kadehlerle, bir haykırış var içimde
***
Seni düşündüm yine dün gece, sen de söyle sen de söyle
Olmuyor senle de sensiz de, neden böyle neden böyle
Kalbim çıkıyor göğsümden be, sen de söyle sen de söyle
Ah acımdan ölsem keşke, neden böyle neden böyle
Ah, ah, ah
-
Bu bir ayrılık şarkısı, çok derinden
Gözlerimdeki bulanıklıklar özlemekten
Bugün yollarımız ayrıldı, çok eminken
Hatıralar hep etrafımda nereye gitsem
***
Bu bir aşığın sancısı, çok derinden
Sözlerimdeki haykırışlar gülmemekten
Dur bi' sakın gitme hemen, ben istemeden
Keşke ben de ellerimi böyle bırakabilsem
***
Düşe düşe tutundum ben hayata
Sen hiçbir zaman inanmadın aşka
Sensizliğin acısı dudaklarımda
Yapabilirim yalnız başıma
***
Düşe düşe tutundum ben hayata
Sen hiçbir zaman inanmadın aşka
Sensizliğin acısı dudaklarımda
Yapabilirim yalnız başıma
***
Daha birkaç gün önce ellerim yüzündeyken
Bir bütünün iki parçası gibiydik, senle ben
Dünya tersine dönüyor artık, sen yokken
O rengarenk aşk düştü şimdi ellerimden
***
Düşe düşe tutundum ben hayata
Sen hiçbir zaman inanmadın aşka
Sensizliğin acısı dudaklarımda
Yapabilirim yalnız başıma
***
Düşe düşe tutundum ben hayata
Sen hiçbir zaman inanmadın aşka
Sensizliğin acısı dudaklarımda
Yapabilirim yalnız başıma
***
Hani o günlerimizi konuşacaktık ya, unutma
Beni unuttuğuna inanmadım daha
Hiç bilmezdim umut üzermiş
Hayal etmek de pek güzelmiş
Sensizlik gelinceye kadar aklıma
***
Düşe düşe tutundum ben hayata
Sen hiçbir zaman inanmadın aşka
Sensizliğin acısı dudaklarımda
Yapabilirim yalnız başıma
***
Düşe düşe tutundum ben hayata
Sen hiçbir zaman inanmadın aşka
Sensizliğin acısı dudaklarımda
-
Bir zamanlar ben de çok sevmiştim birini
Aşkı sarardı dünyamı kimse bilmedi
Gördüm onu yıllar sonra sıktı elimi
Düğümlendi boğazım merhaba dedi
Dedi ki bana hâlâ güzelsin sen
Dedim ki ona hiç değişmemişsin sen
Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi
Unut artık beni, her şey imkansız değil mi
Boynumuz bükük biraz çokça zaman geçmiş
Kim haklı, kim haksız hepsi önemsizleşmiş
Yeni hayatlar kurulmuş her şey eskimiş
Birde bakışların hâlâ hiç değişmemiş
Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi
Unut artık beni her şey imkansız değil mi
Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi
Unut artık beni her şey imkansız değil mi
Hoşçakal dedim ve arkamı dönüp gittim
İçim kan ağladı ama ben tebessüm ettim
Belki bir daha hiç birbirimizi görmeyiz
Burdan geçerken hep yalnız hissedeceğiz
Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi
Unut artık beni her şey imkansız değil mi
Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi
Unut artık beni her şey imkansız değil mi
Kimse bilmiyor seni nasıl sevdiğimi
Unutmadım hâlâ gülen güzel gözlerini
Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi
Unut artık beni her şey imkansız değil mi
-
Özlemin kalbimi yakar, bilmem orada ne arar
Dar gelir hep sokaklar, derdim çok büyük dostlar
Sıkar beni bu dört duvar, içimde bir sıkıntı var
***
Gözlerimden yaş akar, bilmiyorum neye yarar
Gülmesin bana onlar, inanın çok sevdim dostlar
Yoksa beni kim anlar, iyi ki varsınız dostlar
***
Bilmiyorum ki ner'desin, belki bir başkasını sevdin
Belki sen de benim gibiydin, hep kavuşamadan bekledin
Belki sen de benim gibiydin, aşkını hep gizledin
***
Kalbimde iki yol var, ikisi de ona çıkar
Birinde hüzün beni sarar, diğerinde bir aşk başlar
Birinde hüzün beni sarar, diğerinde bir aşk başlar
***
Artık tek bir yol var, yoksa iki gönül de yanar
Hasret kaldığım anlar, ayırmayın bizi dostlar
Hasret kaldığım anlar, ayırmayın bizi dostlar
***
Bilmiyorum ki nerdesin, belki bir başkasını sevdin
Belki sen de benim gibiydin, hep kavuşamadan bekledin
Belki sen de benim gibiydin, aşkını hep gizledin