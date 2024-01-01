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7/24 Dinle Tükendi Dost Sohbetleri

Tükendi Dost Sohbetleri Şarkı Sözleri

Eski Bando Tükendi Dost Sohbetleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eski Bando Tükendi Dost Sohbetleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tükendi Dost Sohbetleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eski Bando

Eski Bando

Tükendi Dost Sohbetleri

  • Özlemek Zamanı

  • Duran Ağabey

  • Deli Kız

  • Ver Gelsin

  • Tık Dedi

  • Sekiz Olur Uyanmaz

  • Yeşil Yaprak

  • Tükendi Dost Sohbetleri

  • Lay Lay Lom

  • Paparazi

  • Eskici

  • Diyemedin Mi

  • Duran Ağabey(Remix)

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