Eski Bando

Bir zamanlar ben de çok sevmiştim birini Aşkı sarardı dünyamı kimse bilmedi Gördüm onu yıllar sonra sıktı elimi Düğümlendi boğazım merhaba dedi Dedi ki bana hâlâ güzelsin sen Dedim ki ona hiç değişmemişsin sen Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi Unut artık beni, her şey imkansız değil mi Boynumuz bükük biraz çokça zaman geçmiş Kim haklı, kim haksız hepsi önemsizleşmiş Yeni hayatlar kurulmuş her şey eskimiş Birde bakışların hâlâ hiç değişmemiş Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi Unut artık beni her şey imkansız değil mi Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi Unut artık beni her şey imkansız değil mi Hoşçakal dedim ve arkamı dönüp gittim İçim kan ağladı ama ben tebessüm ettim Belki bir daha hiç birbirimizi görmeyiz Burdan geçerken hep yalnız hissedeceğiz Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi Unut artık beni her şey imkansız değil mi Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi Unut artık beni her şey imkansız değil mi Kimse bilmiyor seni nasıl sevdiğimi Unutmadım hâlâ gülen güzel gözlerini Kimse sevmedi beni bu denli sen gibi Unut artık beni her şey imkansız değil mi