Yol Üstünde Dikili Taş Şarkı Sözleri
Eskişehir Türküleri Yol Üstünde Dikili Taş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eskişehir Türküleri Yol Üstünde Dikili Taş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yol Üstünde Dikili Taş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Eskişehir Türküleri
Yol Üstünde Dikili Taş
Tüm Şarkıları
-
Yol Üstünde Dikili Taş, Ah Aman Amman Amman.
Yol Üstünde Dikili Taş, Ah Aman Amman Amman.
Bir Evde İki Kardaş, Sevdiğim Aman.
Bir Evde İki Kardaş, Sevdiğim Aman.
***
Biri Kaynım Olursa, Ah aman aman Amman.
Biri Kaynım Olursa, Ah aman aman Amman.
Biri Bana Arkadaş, Sevdiğim Amman.
Biri Bana Arkadaş, Sevdiğim Amman.
***
Gökten Zembil İniyor, Ah aman aman Amman.
Gökten Zembil İniyor, Ah aman aman Amman.
Fırıl Fırıl Dönüyor Sevdiğim Aman.
Fırıl Fırıl Dönüyor Sevdiğim Aman.
***
Ateş Misin Sevdiğim, Ah aman aman Amman.
Ateş Misin Sevdiğim, Ah aman aman Amman.
Seni Gören Yanıyor Sevdiğim Aman.
Seni Gören Yanıyor Sevdiğim Aman.