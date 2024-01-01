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Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5
Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5 Şarkı Sözleri
Esma Başbuğ Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esma Başbuğ Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esma Başbuğ
Türk Müziğinde Unutulmayan Süper Şarkılar-5
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Cânândan uzak kaldı gönül
Hasretinle yandı gönül
Cânândan uzak kaldı gönül
Hasretinle yandı gönül
***
Ümitsiz olsa da vâdeder gönül
Bir gün şâd olacaktır gönül
Ümitsiz olsa da vâdeder gönül
Bir gün şâd olacaktır gönül
***
Sabra kalmadı artık mecâli
Sevgili bekliyor seni bu gönül
Sabra kalmadı artık mecâli
Sevgili bekliyor seni bu gönül
***
Ümitsiz olsa da vâdeder gönül
Bir gün şâd olacaktır gönül
Ümitsiz olsa da vâdeder gönül
Bir gün şâd olacaktır gönül
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Gönül nedir bilene gönül veresim gelir, gönül veresim gelir
Gönül nedir bilene gönül veresim gelir, gönül veresim gelir
Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir, hissiz diyesim gelir
Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir, hissiz diyesim gelir
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Aşk nedir, sevda nedir bunu bilmek gerektir,bunu bilmek gerektir
Aşk nedir, sevda nedir bunu bilmek gerektir,bunu bilmek gerektir
Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir, hissiz diyesim gelir
Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir, hissiz diyesim gelir
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Şarkılar seni söyler
Dillerde nağme adın
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
En güzel günlerini
Demek bensiz yaşadın
Şarkılar seni söyler
Dillerde nağme adın
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
En güzel günlerini
Demek bensiz yaşadın
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Sana ey cânımın cânı efendim
Sana ey cânımın cânı efendim
Kırıldım küstüm incindim gücendim
Kırıldım küstüm incindim gücendim
Benim nevres nihal-i servbülendim
Benim nevres nihal-i servbülendim
Kırıldım küstüm incindim gücendim
Kırıldım küstüm incindim gücendim
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Sevil, neşelen
Sevme, yanarsın
Sevil, neşelen
Sevme, yanarsın
Bir sarı saçı okşar, kanarsın
O bir gölgedir, varlık sanırsın
Bir sarı saçı okşar, kanarsın
O bir gölgedir, varlık sanırsın
Sevil de sevme
Ağlama, ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevil ve sevme
Ağlama, ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevda çölünden
Geçerse yollar
Sevda çölünden
Geçerse yollar
Bütün bir ömür ah ile dolar
İnan ki gençlik gülden tez solar
Bütün bir ömür ah ile dolar
İnan ki gençlik gülden tez solar
Sevil de sevme
Ağlama, ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Sevil de sevme
Ağlama, ağlat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
Yoksa zehrolur bu tatlı hayat
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Sen beni bir bûseye ettin fedâ
Yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha
Verdiğim bunca emek oldu hebâ
Yüz yüze bakmaz mı zalim bir daha
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Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana
Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana
**
Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana
Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana
**
Bir münasip zamanda mesela saat onda
Buluşalım Kordon′da der gibi geldi bana
**
Bir münasip zamanda mesela saat onda
Buluşalım Kordon'da der gibi geldi bana
**
Gel benim gonca gülüm, kalmadı tahammülüm
Gel benim gonca gülüm, kalmadı tahammülüm
**
Sensiz hayat İzmirlim zor gibi geldi bana
Sensiz hayat İzmirlim zor gibi geldi bana
**
Bir münasip zamanda mesela saat onda
Buluşalım Kordon′da der gibi geldi bana
**
Bir münasip zamanda mesela saat onda
Buluşalım Kordon'da der gibi geldi bana
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Der gibi geldi bana, der gibi geldi bana
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Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir
Uslanmadı, yaşlanmadı, hayret senelerdir
Bir gül ki henüz gonca gibi râyihâ-verdir
Uslanmadı, yaşlanmadı, hayret senelerdir