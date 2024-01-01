×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Altın Şarkılar-3

Altın Şarkılar-3 Şarkı Sözleri

Esma Başbuğ Altın Şarkılar-3 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esma Başbuğ Altın Şarkılar-3 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Altın Şarkılar-3 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esma Başbuğ

Esma Başbuğ

Altın Şarkılar-3

  • Derdimi Ummana Döktüm

  • Aşıka Bağdat Sorulmaz

  • Körfezdeki Dalgın Suya Bir Bak

  • Görmedim Ömrümün Asude Geçen Bir Demini

  • Benliyi Aldım Kaçaktan

  • Sazın Gibi Al Sinene

  • Hicran Oku Sinem Deler

  • Geçti Muhabbet Bağı

  • Ney Taksimi

  • Sazlar Çalınır Çamlıcanın Bahçelerinde

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı