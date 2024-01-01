Altın Şarkılar-3 Şarkı Sözleri
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Esma Başbuğ
Altın Şarkılar-3
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Derdimi ummana döktüm asumana inledim
Yare de ağ yare de hal-i derunum söyledim
Yare de ağ yare de hal-i derunum söyledim
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Aşina yok derdime ben söyledim ben dinledim
Gözlerim yollarda kaldı gelmedin çok bekledim
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Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin
Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin
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Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde
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Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin
Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin
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Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde
Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde
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Görmedim ömrümün asude geçen bir demini
Görmedim ömrümün asude geçen bir demini
Çekerim hep o siyah gözlerinin matemini
Çekerim hep o siyah gözlerinin matemini
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Hasretiyle inlediğim çekti benden elini
Hasretiyle inlediğim çekti benden elini
Çekerim hep o siyah gözlerin matemini
Çekerim hep o siyah gözlerin matemini
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Sazın gibi al sinene vur kalbimi inlet
Mehtabta bu akşam bana son şarkı dinlet
Her nağmede mâzîdeki hicranları yâd et
Mehtabta bu akşam bana son şarkı dinlet
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Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde
Bahçelerinde
Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde
Bahçelerinde
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
Nağmelerinde
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
Nağmelerinde
Bir taze emel var şu kızın handelerinde
Handelerinde
Bir taze emel var şu kızın handelerinde
Handelerinde
Bülbül sesi var şarkıların nağmelerinde
Nağmelerinde