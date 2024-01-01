Esma Başbuğ

Derdimi Ummana Döktüm Derdimi ummana döktüm asumana inledim Yare de ağ yare de hal-i derunum söyledim Yare de ağ yare de hal-i derunum söyledim *** Aşina yok derdime ben söyledim ben dinledim Gözlerim yollarda kaldı gelmedin çok bekledim

Körfezdeki Dalgın Suya Bir Bak Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin *** Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde *** Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin *** Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde

Görmedim Ömrümün Asude Geçen Bir Demini Görmedim ömrümün asude geçen bir demini Görmedim ömrümün asude geçen bir demini Çekerim hep o siyah gözlerinin matemini Çekerim hep o siyah gözlerinin matemini *** Hasretiyle inlediğim çekti benden elini Hasretiyle inlediğim çekti benden elini Çekerim hep o siyah gözlerin matemini Çekerim hep o siyah gözlerin matemini

Sazın Gibi Al Sinene Sazın gibi al sinene vur kalbimi inlet Mehtabta bu akşam bana son şarkı dinlet Her nağmede mâzîdeki hicranları yâd et Mehtabta bu akşam bana son şarkı dinlet