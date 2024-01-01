Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali Şarkı Sözleri
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Esma Başbuğ
Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali
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Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali
Kıble oldu bana dostun cemâli
Râhi aşka süvâr olup gitmeye
Ey efendim nice bilsin bu hâli
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Ben o yârin bendesiyim, bende-i efgendesiyim
Bahçesinde bülbülüyüm, cânım güldür cemâli
***
Bir kerrecik gören ol gül cemâli
Mahzun gibi olur anın her hâli
Tanburinin arzı hâli nağmesi
Halk içinde ben bulsam kemâli
***
Ben o yârin bendesiyim, bende-i efgendesiyim
Bahçesinde bülbülüyüm, cânım güldür cemâli