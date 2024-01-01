Esma Başbuğ

Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali Kıble oldu bana dostun cemâli Râhi aşka süvâr olup gitmeye Ey efendim nice bilsin bu hâli *** Ben o yârin bendesiyim, bende-i efgendesiyim Bahçesinde bülbülüyüm, cânım güldür cemâli *** Bir kerrecik gören ol gül cemâli Mahzun gibi olur anın her hâli Tanburinin arzı hâli nağmesi Halk içinde ben bulsam kemâli *** Ben o yârin bendesiyim, bende-i efgendesiyim Bahçesinde bülbülüyüm, cânım güldür cemâli