Esma Başbuğ

*** Gezdiğim dikenli aşk yollarında Elimden bir kırık saz geldi geçti Gezdiğim dikenli aşk yollarında Elimden bir kırık saz geldi geçti *** Kara talihimden yine bu yıl da Baharı görmeden yaz geldi geçti Kara talihimden yine bu yıl da Baharı görmeden yaz geldi geçti *** Of of Of, of, of Of of *** Adını andıkça titrerim hâlâ Var mı benim gibi aşka müptela? Adını andıkça titrerim hâlâ Var mı benim gibi aşka müptela? *** Muhabbet denilen püsküllü bela Sanmayın başımdan az geldi geçti Muhabbet denilen püsküllü bela Sanmayın başımdan az geldi geçti