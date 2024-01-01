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Kadri Şençalar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 12
Kadri Şençalar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 12 Şarkı Sözleri
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Esma Başbuğ
Kadri Şençalar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 12
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Of of
Of, of, of
Of of
***
Gezdiğim dikenli aşk yollarında
Elimden bir kırık saz geldi geçti
Gezdiğim dikenli aşk yollarında
Elimden bir kırık saz geldi geçti
***
Kara talihimden yine bu yıl da
Baharı görmeden yaz geldi geçti
Kara talihimden yine bu yıl da
Baharı görmeden yaz geldi geçti
***
Of of
Of, of, of
Of of
***
Adını andıkça titrerim hâlâ
Var mı benim gibi aşka müptela?
Adını andıkça titrerim hâlâ
Var mı benim gibi aşka müptela?
***
Muhabbet denilen püsküllü bela
Sanmayın başımdan az geldi geçti
Muhabbet denilen püsküllü bela
Sanmayın başımdan az geldi geçti
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Meşesiz dağlarda meleyen kuzu
Sürüden ayrılmış , dermansız ağlar
Sular kararınca içimde sızı
Kalmışta çobansız , kavalsız ağlar
***
Gülsüz bahçelerde , bülbül öter mi
Aşık olan garibin derdi biter mi .
***
Zümrüt yaylaların yeşil yamacı
Bir sevgi yüzünden yanmış ne acı
Tabibler bulamaz aşkın ilacı
Aşıklar sevgisiz kalınca ağlar
-
Yine o menekşe gözler aralı
Oya kirpiklerde yaşlar sıralı
Uyu ey gönlümün nazlı meralı
***
Susun garip kuşlar ötmeyin susun
Yetimler güzeli yavrum uyusun
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Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş
Yanan bu sonsuz ateş
Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş?
Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş?
Kalbime hep yâre açtın, gel elinle bari deş, ah
Gel elinle bari deş
Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş?
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Ah edip inlerim gurbet elinde
Uzaktan göründü benim dağlarım
Ah edip inlerim gurbet elinde
Uzaktan göründü benim dağlarım
Yine garip kaldım gurbet elinde
Sevgilimi her gün anar ağlarım
Yine garip kaldım gurbet elinde
Sevgilimi her gün anar ağlarım
Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde
Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde
Gözümü kapladı bir kara perde
Evimi yurdumu anar ağlarım
Gözümü kapladı bir kara perde
Evimi yurdumu anar ağlarım
Neleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
Neleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
İçinde salınan yar olmayınca
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