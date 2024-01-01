Baba Şarkılar Cd 2 Şarkı Sözleri
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Esma Başbuğ
Baba Şarkılar Cd 2
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Görmedim ömrümün asude geçen bir demini
Görmedim ömrümün asude geçen bir demini
Çekerim hep o siyah gözlerinin matemini
Çekerim hep o siyah gözlerinin matemini
***
Hasretiyle inlediğim çekti benden elini
Hasretiyle inlediğim çekti benden elini
Çekerim hep o siyah gözlerin matemini
Çekerim hep o siyah gözlerin matemini
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Umrumda değil yaşamak ölmek
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Umrumda değil yaşamak ölmek
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Olur mu bu aşkı? bir anda silmek
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
***
Dünya tersine dönse vazgeçmem
Gökteki güneş sönse vazgeçmem
Sensizlik inan ki ölümden beter
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem
***
Dünya tersine dönse vazgeçmem
Gökteki güneş sönse vazgeçmem
Sensizlik inan ki ölümden beter
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem
***
Artık bundan sonra sensiz olamam
Kendime başka bir dünya kuramam
Artık bundan sonra sensiz olamam
Kendime başka bir dünya kuramam
***
Mümkün değil benim sensiz yaşamam
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
***
Dünya tersine dönse vazgeçmem
Gökteki güneş sönse vazgeçmem
Sensizlik inan ki ölümden beter
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem
***
Dünya tersine dönse vazgeçmem
Gökteki güneş sönse vazgeçmem
Sensizlik inan ki ölümden beter
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem
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İnsanı yaşatan ümitler
Güneşi getiren saatler gibi
İnsanı yaşatan ümitler
Güneşi getiren saatler gibi
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Bahane arama yol uzun diye
Reddetme aşkımı son sözüm diye
Bahane arama yol uzun diye
Reddetme aşkımı son sözüm diye
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
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Dudağımda hıçkırık gözlerimde yaş
Her boşalan kadehte bir umut arıyorum
Beni bilmeyenler desinler ayyaş
Bir kadeh daha ver
Ver yalvarıyorum
Ömrün nesi kaldı eridi yavaş yavaş
Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum
Varsın titresin elim boşver arkadaş
Bir kadeh daha ver
Ver yalvarıyorum
Ömrün nesi kaldı eridi yavaş yavaş
Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum
Varsın titresin elim boşver arkadaş
Bir kadeh daha ver
Ver yalvarıyorum
Ellerim her zaman boş hayallerim solmuş
Kaderi ben boşuna zorladım anlıyorum
Gülme dostum halime içeyim yavaş yavaş
Bir kadeh daha ver
Ver yalvarıyorum
Ömrün nesi kaldı eridi yavaş yavaş
Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum
Varsın titresin elim boşver arkadaş
Bir kadeh daha ver
Ver yalvarıyorum
Ömrün nesi kaldı eridi yavaş yavaş
Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum
Varsın titresin elim boşver arkadaş
Bir kadeh daha ver
Ver yalvarıyorum
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Seyyah oldum şu alemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kendi efkarımca okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Bozuk şu dünyanın düzeni bozuk
Tükendi taneler, kalmadı azık
Yazık şu geçen ömrüme yazık
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Yazık şu geçen ömrüme yazık
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Gün akşam oldu
İki elim kalkmaz oldu dizimden
Ah ettikçe yaşlar gelir gözümden
Kusurumu gördüm kendi özümden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Kusurumu gördüm kendi özümden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu
Gün akşam oldu
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