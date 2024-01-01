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7/24 Dinle Baba Şarkılar Cd 2

Baba Şarkılar Cd 2 Şarkı Sözleri

Esma Başbuğ Baba Şarkılar Cd 2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esma Başbuğ Baba Şarkılar Cd 2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Baba Şarkılar Cd 2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esma Başbuğ

Esma Başbuğ

Baba Şarkılar Cd 2

  • Görmedim Ömrümün Asude Geçen Bir Demini

  • Senden Vazgeçmem

  • Bir Kadın Tanıdım

  • Bir Mana Var Sözlerinde

  • Güldür Yüzümü

  • Ölüyorum Kederimden

  • Aşık

  • Bir Kadeh Daha Ver

  • Bir Dost Bulamadım

  • Canım Dediklerim

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