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7/24 Dinle Altın Şarkılar-11

Altın Şarkılar-11 Şarkı Sözleri

Esma Başbuğ Altın Şarkılar-11 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esma Başbuğ Altın Şarkılar-11 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Altın Şarkılar-11 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esma Başbuğ

Esma Başbuğ

Altın Şarkılar-11

  • Hala Acıyor Gözlerinin Yaktığı Yerler

  • Sahilde O Hoş Buseleri

  • Ey Gül-i Bağ-I Eda

  • Söyle Sevgili Söyle

  • Güzel Bir Göz Beni Attı

  • Bir Vefa Bir Çeşm-i Bidad

  • Bir Sen Kaldın İçimde

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