Her Mevsim İçimden Gelir Geçersin Şarkı Sözleri
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Esma Başbuğ
Her Mevsim İçimden Gelir Geçersin
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Her mevsim içimden gelir geçersin, gelir geçersin
Sen vefâsız yolcu kalbim kalbim kalbim virân edersin,
Sen vefâsız yolcu kalbim kalbim kalbim virân edersin
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Merhabâ demeden elvedâ elvedâ dersin,
Sen vefâsız yolcu kalbim kalbim kalbim virân edersin
Sen vefâsız yolcu kalbim kalbim kalbim virân edersin