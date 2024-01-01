Altın Şarkılar-14 Şarkı Sözleri
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Esma Başbuğ
Altın Şarkılar-14
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Ne boş yere yanmışım meğer ben aldanmışım
Ne boş yere yanmışım meğer ben aldanmışım
O sözlere kanmışım meğer ben aldanmışım
O sözlere kanmışım meğer ben aldanmışım
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Ah ah ah meğer ben aldanmışım
Ah ah ah meğer ben aldanmışım
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Ne çok emekler çektim sonunda gülecektim
Ne çok emekler çektim sonunda gülecektim
Sözlerimde gerçektim meğer ben aldanmışım
Sözlerimde gerçektim meğer ben aldanmışım
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Ah ah ah meğer ben aldanmışım
Ah ah ah meğer ben aldanmışım
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Kimseye etmem şikayet ağlarım ben halime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbâlime
Perde-i zûlmet çekilmiş, korkarım ikbâlime
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbâlime