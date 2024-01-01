Esma Başbuğ

Ne boş yere yanmışım meğer ben aldanmışım Ne boş yere yanmışım meğer ben aldanmışım O sözlere kanmışım meğer ben aldanmışım O sözlere kanmışım meğer ben aldanmışım *** Ah ah ah meğer ben aldanmışım Ah ah ah meğer ben aldanmışım *** Ne çok emekler çektim sonunda gülecektim Ne çok emekler çektim sonunda gülecektim Sözlerimde gerçektim meğer ben aldanmışım Sözlerimde gerçektim meğer ben aldanmışım *** Ah ah ah meğer ben aldanmışım Ah ah ah meğer ben aldanmışım