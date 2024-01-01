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7/24 Dinle Altın Şarkılar-14

Altın Şarkılar-14 Şarkı Sözleri

Esma Başbuğ Altın Şarkılar-14 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esma Başbuğ Altın Şarkılar-14 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Altın Şarkılar-14 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esma Başbuğ

Esma Başbuğ

Altın Şarkılar-14

  • Ne Boş Yere Yanmışım

  • Menekşe Gözlerde Hiç Vefa Yokmuş

  • Her Gece Yollarda Gözledim Seni

  • Baharın Gülleri Açtı

  • Kimseye Etmem Şikayet

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