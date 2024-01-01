Altın Şarkılar-11 Şarkı Sözleri
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Esma Başbuğ
Altın Şarkılar-11
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Sahilde o hoş buseleri aldığım akşam
Sahilde o hoş buseleri aldığım akşam
Kalbim o dudaktan tutuşup yandığım akşam
Kalbim o dudaktan tutuşup yandığım akşam
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Üç tel saçını hasta, kırık sazıma taktım
Üç tel saçını hasta, kırık sazıma taktım
Mızrap tutuşur aşkını her çaldığım akşam
Mızrap tutuşur aşkını her çaldığım akşam
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Hala acıyor gözlerinin yaktığı yerler
Hala acıyor gözlerinin yaktığı yerler
İncitme garibim beni bir söz sözle sevindir
İncitme garibim beni bir söz sözle sevindir
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Aşkın bana rüyasını gösterdi o gözler
Aşkın bana rüyasını gösterdi o gözler
Ağlatma yazık gözlerinin hüznünü dindir
Ağlatma yazık gözlerinin hüznünü dindir
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Ey gül-i bağ-ı edâ
Sana oldum müptelâ
Gel bana eyle vefa
Sana oldum müptelâ
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Sevdiğim saydığım
Sana oldum müptelâ
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Aman ey nevres fidan
Yandı canım el aman
Bu sözüme gel inan
Sana oldum müptelâ
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