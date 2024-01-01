Altın Şarkılar-7 Şarkı Sözleri
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Esma Başbuğ
Altın Şarkılar-7
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Unut beni kalbimdeki hicrânla yalnız kalayım, yalnız kalayım
Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım, kucağında ağlayayım
Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım, kucağında ağlayayım
***
Bu kaçıncı söz verişin söyle nasıl inanayım, söyle nasıl inanayım
Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım, kucağında ağlayayım
Kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım, kucağında ağlayayım
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Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır
Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır
Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır
Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır
***
Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır
Son darbe-i kalbim yine ismin olacaktır
Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır
Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır
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Ey ipek kanatlı seher rüzgârı
Uğradı mı yolun Leylâ üstüne
Bağrımda titrettin o bergüzârı
Sevdâlar getirdi sevdâ üstüne .
***
Sevişmemiz ne hoş çağdı
Yıldız gibi birden ağdı
Acı bir göz yaşı yağdı
O pembe rüyâ üstüne .
***
Şimdi o çağlar
Yâdımda ağlar
Gönlümü bağlar
Hülyâ üstüne .
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Mah yüzüne âşıkanım
Taze bitmiş gül fidanım
Efendim nazlı cânânım
Seni gayet sevdi canım
Severim yokdur yalanım
Hoş edâlı nâzik peri
Görenler olur müşteri
Canım versem vardır yeri
Seni gayet sevdi canım
Severim yokdur yalanım
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Girdim Yarin Bahçesine Çiçekler Açmış
O Kız Benimde Yüreğime Yaralar Saçmış
Gel Güzelim Gel Bir Görüm Seni
Eğer Kısmetim Olursa Alırım Seni
Yar Yolunda Dağlar Geçtim Sulardan İçtim
Bin Bir Güzel Gördüm Ay Kız Tek Seni Seçtim
Gel Güzelim Gel Bir Görüm Seni
Eğer Kısmetim Olursa Alırım Seni
Girdim Yarin Bahçesine Gemim Dolmadı
Küçük Yaşta Bir Yar Sevdim Benim Olmadı
Gel Güzelim Gel Bir Görüm Seni
Eğer Kısmetim Olursa Alırım Seni
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Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
Çadırın içinde ah bir civân yatır
O civan bilmiyor hiç gönül hatır
Leyla’nın aşkına dağlar mekânım
Sevda ne müşkül âh yanar ağlarım
Karşıda yananı fener mi sandın
Salınıp gezeni âh yârin mi sandın
Bu güzellik sende kalır mı sandın
Leyla’nın aşkına dağlar mekânım
Sevda ne müşkül âh yanar ağlarım
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Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca
Muhannetin kahrını çekmem gel deyipte gelmeyince
Senin çağın geçer olur bu dünyalar kime kalır
Tomurcuk gül gazel olur vaktinde derilmeyince
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Karacaoğlan sözün haktır düşmanın dostundan çoktur
Bizim için ayrılık yoktur ya sen , ya ben ölmeyince
Senin çağın geçer olur bu dünyalar kime kalır
Tomurcuk gül gazel olur vaktinde derilmeyince
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