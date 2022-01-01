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7/24 Dinle Esma Er

Esma Er

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01

Soru İşaretleri

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Sana Kalmadım Herhalde

03

Kimi Kimi (Orjinal)

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Kimi Kimi

05

Aşk Hırsızı

... KAPAT
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Albümler

No 2 Esma Er

Kimi Kimi Esma Er

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