Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Sen yoksan o zaman *** Zamansız yersiz hep düşümde Sen ve ben Kusursuz bir aşkın içinde kaygısız Uzun uzun uzanıyorken aniden Kendime geliyorum Son günlerde halinde bir haller seziyorum Yüksek doz yalnızlıktan galiba ölüyorum *** Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Sen yoksan o zaman *** Her şey incelip kopar bir yerinden sanki Birimiz iyi diğerinden her gün Çok özlediğim sevgilimden Sadece küçük bir haber bekliyorum *** Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Sen yoksan o zaman *** Zamansız yersiz hep düşümde Sen ve ben Kusursuz bir aşkın içinde kaygısız Uzun uzun uzanıyorken aniden Kendime geliyorum Son günlerde halinde bir haller seziyorum Yüksek doz yalnızlıktan galiba ölüyorum *** Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Sen yoksan o zaman *** Her şey incelip kopar bir yerinden sanki Birimiz iyi diğerinden her gün Çok özlediğim sevgilimden Sadece küçük bir haber bekliyorum