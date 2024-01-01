Kimi Kimi Şarkı Sözleri
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Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Sen yoksan o zaman
***
Zamansız yersiz hep düşümde
Sen ve ben
Kusursuz bir aşkın içinde kaygısız
Uzun uzun uzanıyorken aniden
Kendime geliyorum
Son günlerde halinde bir haller seziyorum
Yüksek doz yalnızlıktan galiba ölüyorum
***
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Sen yoksan o zaman
***
Her şey incelip kopar bir yerinden sanki
Birimiz iyi diğerinden her gün
Çok özlediğim sevgilimden
Sadece küçük bir haber bekliyorum
***
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Sen yoksan o zaman
***
Zamansız yersiz hep düşümde
Sen ve ben
Kusursuz bir aşkın içinde kaygısız
Uzun uzun uzanıyorken aniden
Kendime geliyorum
Son günlerde halinde bir haller seziyorum
Yüksek doz yalnızlıktan galiba ölüyorum
***
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Sen yoksan o zaman
***
Her şey incelip kopar bir yerinden sanki
Birimiz iyi diğerinden her gün
Çok özlediğim sevgilimden
Sadece küçük bir haber bekliyorum
-
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Sen yoksan o zaman
***
Zamansız yersiz hep düşümde
Sen ve ben
Kusursuz bir aşkın içinde kaygısız
Uzun uzun uzanıyorken aniden
Kendime geliyorum
Son günlerde halinde bir haller seziyorum
Yüksek doz yalnızlıktan galiba ölüyorum
***
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Sen yoksan o zaman
***
Her şey incelip kopar bir yerinden sanki
Birimiz iyi diğerinden her gün
Çok özlediğim sevgilimden
Sadece küçük bir haber bekliyorum
***
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Sen yoksan o zaman
***
Zamansız yersiz hep düşümde
Sen ve ben
Kusursuz bir aşkın içinde kaygısız
Uzun uzun uzanıyorken aniden
Kendime geliyorum
Son günlerde halinde bir haller seziyorum
Yüksek doz yalnızlıktan galiba ölüyorum
***
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Kimi kimi kimi zaman
Sen yoksan o zaman
***
Her şey incelip kopar bir yerinden sanki
Birimiz iyi diğerinden her gün
Çok özlediğim sevgilimden
Sadece küçük bir haber bekliyorum
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Nerede olursan ol
Ne fark eder kalbim seninle
İstersen düşün beni
İstemezsen bu dert değil ki
***
Ne varlığın belli ne de yokluğun
Seni sevsem bir türlü sevmesem ölürüm
Kaç zaman dayanırım bu sevdana senin
Çektiğim çile yetmez mi
Ya bu günler,ya bu günler
Sensiz nasıl geçecek
Ya bu günler,uykusuz geceler
Sensiz zor geçecek
***
Nerede olursan ol
Ne fark eder kalbim seninle
İstersen düşün beni
İstemezsen bu dert değil ki
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