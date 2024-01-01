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7/24 Dinle Kimi Kimi

Kimi Kimi Şarkı Sözleri

Esma Er Kimi Kimi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esma Er Kimi Kimi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kimi Kimi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esma Er

Esma Er

Kimi Kimi

  • Kimi Kimi (Orjinal)

  • Kimi Kimi

  • Beni Yak

  • Nerede Olursan Ol

  • Beni Arama Sorma

  • Sen Benimdin

  • Sen Gidersen Dönme

  • Aşk Hırsızı

  • Sana Kalmadım Herhalde

  • Sende Kalsın

  • Beni Arama Sorma (Remix)

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