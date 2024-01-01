Kimi Kimi (Orjinal) Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Sen yoksan o zaman *** Zamansız yersiz hep düşümde Sen ve ben Kusursuz bir aşkın içinde kaygısız Uzun uzun uzanıyorken aniden Kendime geliyorum Son günlerde halinde bir haller seziyorum Yüksek doz yalnızlıktan galiba ölüyorum *** Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Sen yoksan o zaman *** Her şey incelip kopar bir yerinden sanki Birimiz iyi diğerinden her gün Çok özlediğim sevgilimden Sadece küçük bir haber bekliyorum *** Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Sen yoksan o zaman *** Zamansız yersiz hep düşümde Sen ve ben Kusursuz bir aşkın içinde kaygısız Uzun uzun uzanıyorken aniden Kendime geliyorum Son günlerde halinde bir haller seziyorum Yüksek doz yalnızlıktan galiba ölüyorum *** Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Sen yoksan o zaman *** Her şey incelip kopar bir yerinden sanki Birimiz iyi diğerinden her gün Çok özlediğim sevgilimden Sadece küçük bir haber bekliyorum

Kimi Kimi Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Sen yoksan o zaman *** Zamansız yersiz hep düşümde Sen ve ben Kusursuz bir aşkın içinde kaygısız Uzun uzun uzanıyorken aniden Kendime geliyorum Son günlerde halinde bir haller seziyorum Yüksek doz yalnızlıktan galiba ölüyorum *** Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Sen yoksan o zaman *** Her şey incelip kopar bir yerinden sanki Birimiz iyi diğerinden her gün Çok özlediğim sevgilimden Sadece küçük bir haber bekliyorum *** Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Sen yoksan o zaman *** Zamansız yersiz hep düşümde Sen ve ben Kusursuz bir aşkın içinde kaygısız Uzun uzun uzanıyorken aniden Kendime geliyorum Son günlerde halinde bir haller seziyorum Yüksek doz yalnızlıktan galiba ölüyorum *** Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Kimi kimi kimi zaman Sen yoksan o zaman *** Her şey incelip kopar bir yerinden sanki Birimiz iyi diğerinden her gün Çok özlediğim sevgilimden Sadece küçük bir haber bekliyorum