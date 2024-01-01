Nerede Olursan Ol Şarkı Sözleri
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Esma Er
Nerede Olursan Ol
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Nerede olursan ol
Ne fark eder kalbim seninle
İstersen düşün beni
İstemezsen bu dert değil ki
***
Ne varlığın belli ne de yokluğun
Seni sevsem bir türlü sevmesem ölürüm
Kaç zaman dayanırım bu sevdana senin
Çektiğim çile yetmez mi
Ya bu günler,ya bu günler
Sensiz nasıl geçecek
Ya bu günler,uykusuz geceler
Sensiz zor geçecek
***
Nerede olursan ol
Ne fark eder kalbim seninle
İstersen düşün beni
İstemezsen bu dert değil ki