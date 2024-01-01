Nerede olursan ol Ne fark eder kalbim seninle İstersen düşün beni İstemezsen bu dert değil ki *** Ne varlığın belli ne de yokluğun Seni sevsem bir türlü sevmesem ölürüm Kaç zaman dayanırım bu sevdana senin Çektiğim çile yetmez mi Ya bu günler,ya bu günler Sensiz nasıl geçecek Ya bu günler,uykusuz geceler Sensiz zor geçecek *** Nerede olursan ol Ne fark eder kalbim seninle İstersen düşün beni İstemezsen bu dert değil ki