No 2 (Soru İşaretleri) Şarkı Sözleri
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Esma Er
No 2 (Soru İşaretleri)
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Bitti mi, ayrıldık mı?
Yetiyor mu tek kelime?
Bize kalan yalnızlık mı?
Söyle, ne geçti eline?
***
Ayrı mı düştü şimdi bedenlerimiz?
Yakışmıyor mu artık isimlerimiz?
Şahidi kalmadı mı, bu büyük aşkın?
Yırtılıp atıldı mı resimlerimiz?
***
Sevmek mi zor, sevilmek mi?
Kadere böyle yenilmek mi?
Yoksa senin tarafından
Düşman bilinmek mi?
***
Kalmak mı zor, gitmek mi?
Bir anda gözden düşmek mi?
Sen gittin ama bur'da hâlâ
Aklımda soru işaretleri
***
Bitti mi, ayrıldık mı?
Yetiyor mu tek kelime?
Bize kalan yalnızlık mı?
Söyle, ne geçti eline?
***
Ayrı mı düştü şimdi bedenlerimiz?
Yakışmıyor mu artık isimlerimiz?
Şahidi kalmadı mı, bu büyük aşkın?
Yırtılıp atıldı mı, resimlerimiz?
***
Sevmek mi zor, sevilmek mi?
Kadere böyle yenilmek mi?
Yoksa senin tarafından
Düşman bilinmek mi?
***
Kalmak mı zor, gitmek mi?
Bir anda gözden düşmek mi?
Sen gittin ama bur'da hâlâ
Aklımda soru işaretleri
***
Sevmek mi zor, sevilmek mi?
Kadere böyle yenilmek mi?
Yoksa senin tarafından
Düşman bilinmek mi?
***
Kalmak mı zor, gitmek mi?
Bir anda gözden düşmek mi?
Sen gittin ama bur'da hâlâ
Aklımda soru işaretleri