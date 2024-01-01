Bitti mi, ayrıldık mı? Yetiyor mu tek kelime? Bize kalan yalnızlık mı? Söyle, ne geçti eline? *** Ayrı mı düştü şimdi bedenlerimiz? Yakışmıyor mu artık isimlerimiz? Şahidi kalmadı mı, bu büyük aşkın? Yırtılıp atıldı mı resimlerimiz? *** Sevmek mi zor, sevilmek mi? Kadere böyle yenilmek mi? Yoksa senin tarafından Düşman bilinmek mi? *** Kalmak mı zor, gitmek mi? Bir anda gözden düşmek mi? Sen gittin ama bur'da hâlâ Aklımda soru işaretleri *** Bitti mi, ayrıldık mı? Yetiyor mu tek kelime? Bize kalan yalnızlık mı? Söyle, ne geçti eline? *** Ayrı mı düştü şimdi bedenlerimiz? Yakışmıyor mu artık isimlerimiz? Şahidi kalmadı mı, bu büyük aşkın? Yırtılıp atıldı mı, resimlerimiz? *** Sevmek mi zor, sevilmek mi? Kadere böyle yenilmek mi? Yoksa senin tarafından Düşman bilinmek mi? *** Kalmak mı zor, gitmek mi? Bir anda gözden düşmek mi? Sen gittin ama bur'da hâlâ Aklımda soru işaretleri *** Sevmek mi zor, sevilmek mi? Kadere böyle yenilmek mi? Yoksa senin tarafından Düşman bilinmek mi? *** Kalmak mı zor, gitmek mi? Bir anda gözden düşmek mi? Sen gittin ama bur'da hâlâ Aklımda soru işaretleri