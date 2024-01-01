-
Bir park biliyorum
Sevgililere ikimizi anlatan
Adımızı haykıran banklarında
Aşkımızı ölümsüzce saklıyan
***
Bir park biliyorum
Sabahları buluştuğumuz
Saatleri aldırmadan
Yarınlara koştuğumuz
***
Bir park biliyorum
Evlerimizin ötesinde saklanan
Gözlerinin doyumsuz bakışında
Anılarla seni bana yaşatan
***
Bir park biliyorum
Sabahları buluştuğumuz
Saatleri aldırmadan
Yarınlara koştuğumuz
***
Bir park biliyorum
Benliğimizi ömür boyu ayıran
Aşıkları seyreden gözleriyle
İçin için ikimize ağlıyan
***
Bir park biliyorum
Sabahları buluştuğumuz
Saatleri aldırmadan
Yarınlara koştuğumuz...
-
Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım
Unutma beni, unutama beni
Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım
Unutma beni, unutama beni
***
Gölgen gibi adım adım
Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni, unutama beni
***
Gölgen gibi adım adım
Her solukta benim adım
Ben nasıl ki unutmadım
Sen de unutma beni, unutama beni
***
Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca
Unutma beni, unutama beni
Ayrılığın acısını kalbinde duyunca
Unutma beni, unutama beni
***
Sevişirken, öpüşürken
Yapayalnız dolaşırken
Unutmaya çalışırken
Unutama beni, unutama beni
***
Sevişirken, öpüşürken
Yapayalnız dolaşırken
Unutmaya çalışırken
Unutama beni, unutama beni
***
Unutmaya çalışırken
Sen de unutma beni, unutama beni
Sen de unutma beni, unutama beni
-
Nereye, nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
Nereye, nereye?
Beni öksüz bırakıp da nereye?
***
Nereye, nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
Nereye, nereye?
Beni öksüz bırakıp da nereye?
***
Dur bir dak'ka, bir dak'ka dur
Alın yazısından kaçmak neye yarar
Bu ev bana mezar olur
Her yanında ayrı bir hatıran var
***
Yarın yine güneş doğacak
Bu dört duvar uykudan uyanacak
Soracaklar seni "Ner'de?" diye
Nereye, nereye?
***
Nasıl derim "Bıraktı bizi"?
Terk edip gitti hepimizi
Nasıl derim "Artık yok" diye?
Nereye, sevgilim, nereye?
Nereye, bir tanem, nereye?
***
Nereye, nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
Nereye, nereye?
Beni öksüz bırakıp da nereye?
***
Anlıyorum, ne yapsam boş
Şeytan senin aklını çelmiş bir kere
Gidiyorsun, gideceksin
Kim bilir kimin yanına, nereye
***
Yarın yine güneş doğacak
Bu dört duvar uykudan uyanacak
Soracaklar seni "Ner'de?" diye
Nereye, nereye?
***
Nasıl derim "Bıraktı bizi"?
Terk edip gitti hepimizi
Nasıl derim "Artık yok" diye?
Nereye, sevgilim, nereye?
Nereye, bir tanem, nereye?
***
Nereye, nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
Nereye, nereye?
Beni öksüz bırakıp da nereye?
***
Nereye, nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
Nereye, nereye?
Beni öksüz bırakıp da nereye?
***
Nereye?
Nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
***
Nereye?
Nereye?
Beni öksüz bırakıp da nereye?
***
Nereye, nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
-
Büyümsün sen büyüm
İlk defa öptüğüm
Kalbimdeki düğüm
Büyümsün sen büyüm
Kalbimdeki düğüm
Büyümsün sen büyüm
***
Issız çölde kuyum
Son nefeste suyum
Hem sevip hem korktuğum
Büyümsün sen büyüm
Büyümsün sen büyüm
Büyümsün sen büyüm
***
Hiç aman vermeden
Merhamet bilmeden
Beni deli eden
Büyümsün sen büyüm
Beni deli eden
Büyümsün sen büyüm
***
Issız çölde kuyum
Son nefeste suyum
Hem sevip hem korktuğum
Büyümsün sen büyüm
Büyümsün sen büyüm
Büyümsün sen büyüm
***
Alnıma yazılmış
Kalbime kazılmış
Damarıma sızmış
Büyümsün sen büyüm
Damarıma sızmış
Büyümsün sen büyüm
***
Issız çölde kuyum
Son nefeste suyum
Hem sevip hem korktuğum
Büyümsün sen büyüm
Büyümsün sen büyüm.
-
-
Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz
Kalemin konuşsun benim sustuğum yerde
Heba olmuş gençliğimin her anını yaz
Düşmesin hiç kimse benim düştüğüm derde
***
Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz
Kalemin konuşsun benim sustuğum yerde
Heba olmuş gençliğimin her anını yaz
Düşmesin hiç kimse benim düştüğüm derde
***
Romanın başlasın gençlik günlerimizden
Hiç çekinme, açık açık, okunaklı yaz
Aynı yoldan geçmesin hiç kimse, istemem
Duysun herkes, ibret alsın, dokunaklı yaz
***
Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz
Heba olmuş gençliğimin her anını yaz
Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz
Heba olmuş gençliğimin her anını yaz
***
Zehir içsem şifa diye hayra yorduğum
Kader diye katlandığım acıları yaz
Sabaha dek yatağımda dönüp durduğum
Gözüme uyku girmeyen geceleri yaz
***
Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz
Heba olmuş gençliğimin her anını yaz
Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz
Heba olmuş gençliğimin her anını yaz
***
Acılarım destan olsun senin sazında
Hepsini yazmaya kalksan ciltlere sığmaz
Heder olmuş hayatımın son sayfasında
Yapayalnız bir insanın kederini yaz
***
Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz
Heba olmuş gençliğimin her anını yaz
Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz
Heba olmuş gençliğimin her anını yaz
***
Yaz, yaz, vur kalbimi canevinden
Yaz, yaz, kan damlasın kaleminden
Yaz, yaz, vur kalbimi canevinden
Yaz, yaz, kan damlasın kaleminden
***
Yaz, romancı
Heba olmuş gençliğimin her anını yaz
Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz
Heba olmuş gençliğimin her anını yaz
-
Bir kez baktın yüzüme gözün deydi gözüme
Aldın aklımı başından bakamam el yüzüne
Yollara düştüm ben ben senin yüzünden
Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em
***
Yollara düştüm ben ben senin yüzünden
Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em
Dışında gördüm seni vardım tuttum elini
Benim yarim olmazsan vallah olurum deli
***
Yollara düştüm ben ben senin yüzünden
Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em
Yollara düştüm ben ben senin yüzünden
Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em
***
O kara gözlerine oy kurban ola'm
Senin aşkınla yanan oy anam oy
Yollara düştüm ben ben senin yüzünden
Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em
Yollara düştüm ben ben senin yüzünden
Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em
***
Bir kez baktın yüzüme gözün deydi gözüme
Aldın aklımı başından bakamam el yüzüne
Yollara düştüm ben ben senin yüzünden
Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em
***
Yollara düştüm ben ben senin yüzünden
Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em
O kara gözlerine oy kurban olam
Senin aşkınla yanan oy anam oy
***
Yollara düştüm ben ben senin yüzünden
Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em
Yollara düştüm ben ben senin yüzünden
Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em
-
Dertli dertli akma, pınar
Bilmem için niye sızlar
Can Mehmet'im gidiyorsa
Vatan borcu var
Can Mehmet'im gidiyorsa
Vatan borcu var
***
Deli deli esme, rüzgâr
Bilmem sesim niye çıkar?
Can Mehmet'im gidiyorsa
Bir görevi var
Can Mehmet'im gidiyorsa
Bir görevi var
***
Binlerce gönül kavuşur
Bir yürek olur
O yürek şahlanır
Bin Mehmet olur
O Mehmetçik uyumaz
Bir vatan olur
***
Vatanıma aşkım kurban
Ne önemi var?
Can Mehmet'im gidiyorsa
Vatan borcu var
***
Vatanıma aşkım kurban
Ne önemi var?
Can Mehmet'im gidiyorsa
Vatan borcu var
***
Nazlı nazlı kaçma, ceylan
Bilmem kalbin niye yanar
Can Mehmet'im gidiyorsa
Vatan borcu var
Can Mehmet'im gidiyorsa
Vatan borcu var
***
İçli içli ötme, turnam
Bilmem kalbin niye ağlar
Can Mehmet'im gidiyorsa
Bir görevi var
Can Mehmet'im gidiyorsa
Bir görevi var
***
Binlerce gönül kavuşur
Bir yürek olur
O yürek şahlanır
Bin Mehmet olur
O Mehmetçik uyumaz
Bir vatan olur
***
Vatanıma aşkım kurban
Ne önemi var?
Can Mehmet'im gidiyorsa
Bir görevi var
***
Vatanıma canım kurban
Ne önemi var?
Can Mehmet'im gidiyorsa
Vatan borcu var
***
Can Mehmet'im gidiyorsa
Vatan borcu var
-
Gurbetin yolu diz boyu sazlık
Ciğerim yanıyor, anam, yüreğim ezik
Eline değmemiş elim, gençliğime yazık
Sılada yâr ağlar, günü güne bağlar
***
Aramızda karlı, dumanlı dağlar
Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar
Aramızda karlı, dumanlı dağlar
Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar
***
Postane önü haber alanı
Seherden yatsıya, anam, herkes dolanı
İki yıldır gelmez yârin haberi
Sılada yâr ağlar, günü güne bağlar
***
Aramızda karlı, dumanlı dağlar
Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar
Aramızda karlı, dumanlı dağlar
Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar
***
Gurbet yolunda yarenlik olmaz
Hasretin derdini çekmeyen bilmez
Yolunu gözlerim, mektubu gelmez
Sılada yâr ağlar, günü güne bağlar
***
Aramızda karlı, dumanlı dağlar
Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar
Aramızda karlı, dumanlı dağlar
Gelmedi hâlâ bu yıl ilkbahar
***
Aramızda karlı, dumanlı dağlar
Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar
Aramızda karlı, dumanlı dağlar
Gelmedi gitti...
-
gözden gönülden ırak
beni halime bırak
ben yanarım derdime
sen kendi keyfine bak
***
gözden gönülden ırak
beni halime bırak
ben yanarım derdime
sen kendi keyfine bak
***
mutluyum yapayalnız
karanlık gecelerde
başka ihsan istemem
yeter ki gölge etme
***
mutluyum yapayalnız
karanlık gecelerde
başka ihsan istemem
yeter ki gölge etme
***
gözden gönülden ırak
beni halime bırak
ben yanarım derdime
sen kendi keyfine bak
***
gözden gönülden ırak
beni halime bırak
ben yanarım derdime
sen kendi keyfine bak
***
Şikayetim olsa da
gömüyorum kalbime
döküyorum içime
boşalmış kadehlere
***
Şikayetim olsa da
gömüyorum kalbime
döküyorum içime
boşalmış kadehlere
***
gözden gönülden ırak
beni halime bırak
ben yanarım derdime
sen kendi keyfine bak
***
gözden gönülden ırak
beni halime bırak
ben yanarım derdime
sen kendi keyfine bak
***
gözden gönülden ırak
beni halime bırak
ben yanarım derdime
sen kendi keyfine bak
***
gözden gönülden ırak
beni halime bırak
ben yanarım derdime
sen kendi keyfine bak
-
Postacı postacı mektubun yok mu bana
Gözlerim yollarda bekliyorum ben
Bağrıma taş bastım gözlerim yaşlı
Günleri günlere ekliyorum ben
Postacı yolunu bekliyorum ben
***
Postacı postacı geçip gitme yolumdan
Ne olur bigün kapımı çalsın
Ümidim yok olmayan tek şeyim benim
Herşeyim gitsede o bana kalsın
Çok görme postacı o bana kalsın
***
Aylardır postacı gözüm yollarda
Geçerken bizede uğrarsın diye
Benimde kapımı çalarsın diye
Gözlerim yollarda bekliyorum ben
Günleri günlere ekliyorum ben
Postacı yolunu bekliyorum ben
-
Gelin dostlar el ele
Barış dolu sevgiye
Gelin dostlar gidelim
Kalpteki kardeşliğe
***
Gülelim dans edelim
Unutalım dertleri
Bırakalım bir yana
Yalan dolu her şeyi
***
Gelin gelin sizlerde sevin
Hayat dolu her şeyi
Hep beraber olalım
Tadalım sevgiyi
***
Solmasın duygular
Parlasın ufuklar
Bitmesin dostluklar
Nefes gibi
***
Toprak gibi güneş gibi
Gelin gelin sizlerde sevin
Hayat veren her şeyi
***
Hep beraber olalım
Tadalım sevgiyi
Ne güzel şeydir dostluk
Güven verir insana
***
Gelin dostlar girelim kol kola
Gülelim dans edelim
Unutalım dertleri
Bırakalım bir yana
Yalan dolu her şeyi
***
Gelin gelin sizlerde sevin
Hayat veren her şeyi
Hep beraber olalım
Tadalım sevgiyi
***
Solmasın duygular
Parlasın ufuklar
Bitmesin dostluklar
Nefes gibi
***
Toprak gibi güneş gibi
Gelin gelin sizlerde sevin
Hayat veren her şeyi
Hep beraber olalım
Silelim kin nefreti..