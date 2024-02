Can Mehmedim Dertli dertli akma, pınar Bilmem için niye sızlar Can Mehmet'im gidiyorsa Vatan borcu var Can Mehmet'im gidiyorsa Vatan borcu var *** Deli deli esme, rüzgâr Bilmem sesim niye çıkar? Can Mehmet'im gidiyorsa Bir görevi var Can Mehmet'im gidiyorsa Bir görevi var *** Binlerce gönül kavuşur Bir yürek olur O yürek şahlanır Bin Mehmet olur O Mehmetçik uyumaz Bir vatan olur *** Vatanıma aşkım kurban Ne önemi var? Can Mehmet'im gidiyorsa Vatan borcu var *** Vatanıma aşkım kurban Ne önemi var? Can Mehmet'im gidiyorsa Vatan borcu var *** Nazlı nazlı kaçma, ceylan Bilmem kalbin niye yanar Can Mehmet'im gidiyorsa Vatan borcu var Can Mehmet'im gidiyorsa Vatan borcu var *** İçli içli ötme, turnam Bilmem kalbin niye ağlar Can Mehmet'im gidiyorsa Bir görevi var Can Mehmet'im gidiyorsa Bir görevi var *** Binlerce gönül kavuşur Bir yürek olur O yürek şahlanır Bin Mehmet olur O Mehmetçik uyumaz Bir vatan olur *** Vatanıma aşkım kurban Ne önemi var? Can Mehmet'im gidiyorsa Bir görevi var *** Vatanıma canım kurban Ne önemi var? Can Mehmet'im gidiyorsa Vatan borcu var *** Can Mehmet'im gidiyorsa Vatan borcu var

Unutama Beni Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım Unutma beni, unutama beni Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım Unutma beni, unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni, unutama beni *** Gölgen gibi adım adım Her solukta benim adım Ben nasıl ki unutmadım Sen de unutma beni, unutama beni *** Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca Unutma beni, unutama beni Ayrılığın acısını kalbinde duyunca Unutma beni, unutama beni *** Sevişirken, öpüşürken Yapayalnız dolaşırken Unutmaya çalışırken Unutama beni, unutama beni *** Sevişirken, öpüşürken Yapayalnız dolaşırken Unutmaya çalışırken Unutama beni, unutama beni *** Unutmaya çalışırken Sen de unutma beni, unutama beni Sen de unutma beni, unutama beni

Nereye Nereye, nereye? Beni böyle bırakıp da nereye? Nereye, nereye? Beni öksüz bırakıp da nereye? *** Nereye, nereye? Beni böyle bırakıp da nereye? Nereye, nereye? Beni öksüz bırakıp da nereye? *** Dur bir dak'ka, bir dak'ka dur Alın yazısından kaçmak neye yarar Bu ev bana mezar olur Her yanında ayrı bir hatıran var *** Yarın yine güneş doğacak Bu dört duvar uykudan uyanacak Soracaklar seni "Ner'de?" diye Nereye, nereye? *** Nasıl derim "Bıraktı bizi"? Terk edip gitti hepimizi Nasıl derim "Artık yok" diye? Nereye, sevgilim, nereye? Nereye, bir tanem, nereye? *** Nereye, nereye? Beni böyle bırakıp da nereye? Nereye, nereye? Beni öksüz bırakıp da nereye? *** Anlıyorum, ne yapsam boş Şeytan senin aklını çelmiş bir kere Gidiyorsun, gideceksin Kim bilir kimin yanına, nereye *** Yarın yine güneş doğacak Bu dört duvar uykudan uyanacak Soracaklar seni "Ner'de?" diye Nereye, nereye? *** Nasıl derim "Bıraktı bizi"? Terk edip gitti hepimizi Nasıl derim "Artık yok" diye? Nereye, sevgilim, nereye? Nereye, bir tanem, nereye? *** Nereye, nereye? Beni böyle bırakıp da nereye? Nereye, nereye? Beni öksüz bırakıp da nereye? *** Nereye, nereye? Beni böyle bırakıp da nereye? Nereye, nereye? Beni öksüz bırakıp da nereye? *** Nereye? Nereye? Beni böyle bırakıp da nereye? *** Nereye? Nereye? Beni öksüz bırakıp da nereye? *** Nereye, nereye? Beni böyle bırakıp da nereye?

Büyümsüm Büyümsün sen büyüm İlk defa öptüğüm Kalbimdeki düğüm Büyümsün sen büyüm Kalbimdeki düğüm Büyümsün sen büyüm *** Issız çölde kuyum Son nefeste suyum Hem sevip hem korktuğum Büyümsün sen büyüm Büyümsün sen büyüm Büyümsün sen büyüm *** Hiç aman vermeden Merhamet bilmeden Beni deli eden Büyümsün sen büyüm Beni deli eden Büyümsün sen büyüm *** Issız çölde kuyum Son nefeste suyum Hem sevip hem korktuğum Büyümsün sen büyüm Büyümsün sen büyüm Büyümsün sen büyüm *** Alnıma yazılmış Kalbime kazılmış Damarıma sızmış Büyümsün sen büyüm Damarıma sızmış Büyümsün sen büyüm *** Issız çölde kuyum Son nefeste suyum Hem sevip hem korktuğum Büyümsün sen büyüm Büyümsün sen büyüm.

Yaz Romancı Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz Kalemin konuşsun benim sustuğum yerde Heba olmuş gençliğimin her anını yaz Düşmesin hiç kimse benim düştüğüm derde *** Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz Kalemin konuşsun benim sustuğum yerde Heba olmuş gençliğimin her anını yaz Düşmesin hiç kimse benim düştüğüm derde *** Romanın başlasın gençlik günlerimizden Hiç çekinme, açık açık, okunaklı yaz Aynı yoldan geçmesin hiç kimse, istemem Duysun herkes, ibret alsın, dokunaklı yaz *** Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz Heba olmuş gençliğimin her anını yaz Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz Heba olmuş gençliğimin her anını yaz *** Zehir içsem şifa diye hayra yorduğum Kader diye katlandığım acıları yaz Sabaha dek yatağımda dönüp durduğum Gözüme uyku girmeyen geceleri yaz *** Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz Heba olmuş gençliğimin her anını yaz Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz Heba olmuş gençliğimin her anını yaz *** Acılarım destan olsun senin sazında Hepsini yazmaya kalksan ciltlere sığmaz Heder olmuş hayatımın son sayfasında Yapayalnız bir insanın kederini yaz *** Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz Heba olmuş gençliğimin her anını yaz Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz Heba olmuş gençliğimin her anını yaz *** Yaz, yaz, vur kalbimi canevinden Yaz, yaz, kan damlasın kaleminden Yaz, yaz, vur kalbimi canevinden Yaz, yaz, kan damlasın kaleminden *** Yaz, romancı Heba olmuş gençliğimin her anını yaz Yaz, romancı, hayatımın romanını yaz Heba olmuş gençliğimin her anını yaz

Yollara Düştüm Ben Bir kez baktın yüzüme gözün deydi gözüme Aldın aklımı başından bakamam el yüzüne Yollara düştüm ben ben senin yüzünden Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em *** Yollara düştüm ben ben senin yüzünden Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em Dışında gördüm seni vardım tuttum elini Benim yarim olmazsan vallah olurum deli *** Yollara düştüm ben ben senin yüzünden Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em Yollara düştüm ben ben senin yüzünden Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em *** O kara gözlerine oy kurban ola'm Senin aşkınla yanan oy anam oy Yollara düştüm ben ben senin yüzünden Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em Yollara düştüm ben ben senin yüzünden Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em *** Bir kez baktın yüzüme gözün deydi gözüme Aldın aklımı başından bakamam el yüzüne Yollara düştüm ben ben senin yüzünden Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em *** Yollara düştüm ben ben senin yüzünden Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em O kara gözlerine oy kurban olam Senin aşkınla yanan oy anam oy *** Yollara düştüm ben ben senin yüzünden Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em Yollara düştüm ben ben senin yüzünden Ah sana vurulalı ben ben bende değil'em

Gurbet Yolu Gurbetin yolu diz boyu sazlık Ciğerim yanıyor, anam, yüreğim ezik Eline değmemiş elim, gençliğime yazık Sılada yâr ağlar, günü güne bağlar *** Aramızda karlı, dumanlı dağlar Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar Aramızda karlı, dumanlı dağlar Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar *** Postane önü haber alanı Seherden yatsıya, anam, herkes dolanı İki yıldır gelmez yârin haberi Sılada yâr ağlar, günü güne bağlar *** Aramızda karlı, dumanlı dağlar Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar Aramızda karlı, dumanlı dağlar Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar *** Gurbet yolunda yarenlik olmaz Hasretin derdini çekmeyen bilmez Yolunu gözlerim, mektubu gelmez Sılada yâr ağlar, günü güne bağlar *** Aramızda karlı, dumanlı dağlar Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar Aramızda karlı, dumanlı dağlar Gelmedi hâlâ bu yıl ilkbahar *** Aramızda karlı, dumanlı dağlar Gelmedi gitti bu yıl ilkbahar Aramızda karlı, dumanlı dağlar Gelmedi gitti...

Gözden Gönülden Irak gözden gönülden ırak beni halime bırak ben yanarım derdime sen kendi keyfine bak *** gözden gönülden ırak beni halime bırak ben yanarım derdime sen kendi keyfine bak *** mutluyum yapayalnız karanlık gecelerde başka ihsan istemem yeter ki gölge etme *** mutluyum yapayalnız karanlık gecelerde başka ihsan istemem yeter ki gölge etme *** gözden gönülden ırak beni halime bırak ben yanarım derdime sen kendi keyfine bak *** gözden gönülden ırak beni halime bırak ben yanarım derdime sen kendi keyfine bak *** Şikayetim olsa da gömüyorum kalbime döküyorum içime boşalmış kadehlere *** Şikayetim olsa da gömüyorum kalbime döküyorum içime boşalmış kadehlere *** gözden gönülden ırak beni halime bırak ben yanarım derdime sen kendi keyfine bak *** gözden gönülden ırak beni halime bırak ben yanarım derdime sen kendi keyfine bak *** gözden gönülden ırak beni halime bırak ben yanarım derdime sen kendi keyfine bak *** gözden gönülden ırak beni halime bırak ben yanarım derdime sen kendi keyfine bak

Postacı Postacı postacı mektubun yok mu bana Gözlerim yollarda bekliyorum ben Bağrıma taş bastım gözlerim yaşlı Günleri günlere ekliyorum ben Postacı yolunu bekliyorum ben *** Postacı postacı geçip gitme yolumdan Ne olur bigün kapımı çalsın Ümidim yok olmayan tek şeyim benim Herşeyim gitsede o bana kalsın Çok görme postacı o bana kalsın *** Aylardır postacı gözüm yollarda Geçerken bizede uğrarsın diye Benimde kapımı çalarsın diye Gözlerim yollarda bekliyorum ben Günleri günlere ekliyorum ben Postacı yolunu bekliyorum ben

Bir Park Biliyorum Bir park biliyorum Sevgililere ikimizi anlatan Adımızı haykıran banklarında Aşkımızı ölümsüzce saklıyan *** Bir park biliyorum Sabahları buluştuğumuz Saatleri aldırmadan Yarınlara koştuğumuz *** Bir park biliyorum Evlerimizin ötesinde saklanan Gözlerinin doyumsuz bakışında Anılarla seni bana yaşatan *** Bir park biliyorum Sabahları buluştuğumuz Saatleri aldırmadan Yarınlara koştuğumuz *** Bir park biliyorum Benliğimizi ömür boyu ayıran Aşıkları seyreden gözleriyle İçin için ikimize ağlıyan *** Bir park biliyorum Sabahları buluştuğumuz Saatleri aldırmadan Yarınlara koştuğumuz...