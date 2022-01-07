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Söz yazarı:
Erol Tanır
Besteci:
Erol Tanır
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02
Bir Park Biliyorum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erhan Evrensel
Besteci:
Selmi Andak
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03
Günler Dostlukla Geçsin
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Erhan Evrensel
Besteci:
Selmi Andak
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04
Büyümsüm
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aysel Gürel
Besteci:
Baha Boduroğlu
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05
Postacı
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şanar Yurdatapan
Besteci:
Şanar Yurdatapan
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70'ler | Slow Şarkılar
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