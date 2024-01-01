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7/24 Dinle Bir Zamanlar II

Bir Zamanlar II Şarkı Sözleri

Esmeray Bir Zamanlar II şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esmeray Bir Zamanlar II şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Zamanlar II sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esmeray

Esmeray

Bir Zamanlar II

  • Gel Tezkere Gel

  • Unutulur

  • Acılar Sürekli Olamaz

  • Buruk Acı

  • Yasak Aşk

  • Dönemez ki Bana

  • Çilli

  • Kendi Düşen Ağlamaz

  • Sana Merhaba Dedim

  • Bu Gece

  • Benim Halkım

  • Mavi Boncuk

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