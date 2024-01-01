Bir Zamanlar II Şarkı Sözleri
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Gel tezkere gel tezkere bitsin bu gurbet
Evde baban bacın anan yüzüne hasret
Gel tezkere gel tezkere bitsin bu gurbet
Yolunu gözleyen yârin yüzüne hasret
***
Bir yıl oldu davul zurna yolcu ettik seni
Duvarın üstüne astık yırtık resmini
Hiç gam yeme yaş dolsa da kurur gözlerin
Vatan borcu namus borcu derim beklerim
***
Gel tezkere gel tezkere bitsin bu gurbet
Evde baban bacın anan yüzüne hasret
Gel tezkere gel tezkere bitsin bu gurbet
Yolunu bekleyen yârin yüzüne hasret
***
Mektup geldi selamın var yaşlı babana
Bacı gardaş muhtar emmi garip anana
Koca öküz sarı dana nasibin almış
Mektubunda söz etmedik bir yârin kalmış
***
Gel tezkere gel tezkere bitsin bu gurbet
Evde baban bacın anan yüzüne hasret
Gel tezkere gel tezkere bitsin bu gurbet
Yolunu gözleyen yârin yüzüne hasret
***
Çeşmelerde odalarda adın okunur
Okundukça yüreğime hançer sokulur
Seni anmak günah değil kırk kat ellere
Söyleyemem ben derdimi kendime bile
***
Gel tezkere gel tezkere bitsin bu gurbet
Evde baban bacın anan yüzüne hasret
Gel tezkere gel tezkere bitsin bu gurbet
Yolunu bekleyen yârin yüzüne hasret
***
Bak sevdiğim bahar geldi çiçekler açtı
Güzün ektiğim ekinler dizimi aştı
Elime yaktığım gına kayboldu gitti
Bitsin artık bu ayrılık canıma yetti
***
Gel tezkere gel tezkere bitsin bu gurbet
Evde baban bacın anan yüzüne hasret
Gel tezkere gel tezkere bitsin bu gurbet
Yolunu gözleyen yârin yüzüne hasret
-
-
Seni anmak acı olsa bile
Anılmaya değen tek sen varsın
Beni unutmuş olsan bile
Bırak kalbimi seni ansın, ağlasın
***
Gördüğüm en güzel rüya sendin
Tüm rüyalar gibi birden bittin
Görmesem bile bir daha artık seni
Ümitle beklerim dönmeni
***
Duman ışığı saklayamaz
Acılar sürekli olamaz
Kör bir kuş bile ümitsiz yaşayamaz
Duman ışığı saklayamaz
Acılar sürekli olamaz
Bu sevgim benim cevapsız kalamaz
***
Seni anmak acı olsa bile
Anılmaya değen tek sen varsın
Beni unutmuş olsan bile
Bırak kalbimi seni ansın, ağlasın
***
Gördüğüm en güzel rüya sendin
Tüm rüyalar gibi birden bittin
Görmesem bile bir daha artık seni
Ümitle beklerim dönmeni
***
Duman ışığı saklayamaz
Acılar sürekli olamaz
Kör bir kuş bile ümitsiz yaşayamaz
***
Duman ışığı saklayamaz
Acılar sürekli olamaz
Bu sevgim benim cevapsız kalamaz.
-
Gurbet içimde bir ok
Her şey bana yabancı
Hayat öyle bir han ki
Acı içinde hancı
**
Gurbet içimde bir ok
Her şey bana yabancı
Hayat öyle bir han ki
Acı içinde hancı
**
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı
**
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı
**
Ruhumda bir yara var
İçin için kanıyor
Kalbimde buruk acı
Alev alev yanıyor
**
Ruhumda bir yara var
İçin için kanıyor
Kalbimde buruk acı
Alev alev yanıyor
**
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı
**
Sevmek korkulu rüya
Yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam
Karşımda buruk acı
**
Karşımda buruk acı
Karşımda buruk acı
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Lale Belkıs
Lale Belkıs
Kendi Düşen Ağlamaz • Kadınca
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Orijinal
Türkçe
Kendi Düşen Ağlamaz sözleri
Ateş düştüğü yeri yakar
Derdime bin dert katar
Tahammülüm yok kalmadı
Benden artık bu kadar
Ateş düştüğü yeri yakar
Çıkar o kalbi kopar
Çektiklerimi bir bilsen
Sayfalar dolar taşar
Kendi düşen ağlamaz
Sen istedin bak haylaz
Her gün başka türlü oyun
Uslan artık yaramaz
Kendi düşen ağlamaz
Davul zurna sana saz
Her gün başka türlü oyun
Uslan artık yaramaz
Ateş düştüğü yeri yakar
Sevenler bunu anlar
Dikkat et adımlarına
Benden artık bu kadar
Ateş düştüğü yeri yakar
Derdime bin dert katar
Çektiklerimi bir bilsen
Sayfalar dolar taşar
Kendi düşen ağlamaz
Sen istedin bak haylaz
Her gün başka türlü oyun
Uslan artık yaramaz
Kendi düşen ağlamaz
Davul zurna sana saz
Her gün başka türlü oyun
Uslan artık yaramaz
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Seninle tanışmamız bir tesadüf değil mi?
Beni sana bağlayan o gözlerin değil mi?
Gözler yalan söylemez dinle bak sözlerimi
Büyülendim sana ben, bırakma ellerimi
Sana merhaba dedim elveda diyemem ki
İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki
Sana merhaba dedim elveda diyemem ki
İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki
Her şey o gün başladı, sana birden tutuldum
Gözlerin çaldı beni sana candan vuruldum
Seni görmeden önce inan yaşamıyordum
Seni tanıdığım gün sanki yeniden doğdum
Sana merhaba dedim elveda diyemem ki
İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki
Sana merhaba dedim elveda diyemem ki
İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki
Sana merhaba dedim elveda diyemem ki
İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki
Sana merhaba dedim elveda diyemem ki
İnsan bir kere sever bir daha sevemez ki
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