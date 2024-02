Gelin dostlar el ele Barış dolu sevgiye Gelin dostlar gidelim Kalpteki kardeşliğe *** Gülelim dans edelim Unutalım dertleri Bırakalım bir yana Yalan dolu her şeyi *** Gelin gelin sizlerde sevin Hayat dolu her şeyi Hep beraber olalım Tadalım sevgiyi *** Solmasın duygular Parlasın ufuklar Bitmesin dostluklar Nefes gibi *** Toprak gibi güneş gibi Gelin gelin sizlerde sevin Hayat veren her şeyi *** Hep beraber olalım Tadalım sevgiyi Ne güzel şeydir dostluk Güven verir insana *** Gelin dostlar girelim kol kola Gülelim dans edelim Unutalım dertleri Bırakalım bir yana Yalan dolu her şeyi *** Gelin gelin sizlerde sevin Hayat veren her şeyi Hep beraber olalım Tadalım sevgiyi *** Solmasın duygular Parlasın ufuklar Bitmesin dostluklar Nefes gibi *** Toprak gibi güneş gibi Gelin gelin sizlerde sevin Hayat veren her şeyi Hep beraber olalım Silelim kin nefreti..

Sen aldırma Giderim buralardan Bir pantolon bir ceket Sen aldırma Giderim uzaklarda yaşadığımı farz et *** Anan senin anan yarim Baban senin baban yarim Bana düşer çekip gitmek Farz et dünya yalan yarim *** Saçlarından tel kopar ver Gönül nazlı bir şey ister Beni sevdiğini söyle Bu bana bir ömür yeter *** Saçlarından tel kopar ver Gönül nazlı bir şey ister Beni sevdiğini söyle Bu bana bir ömür yeter *** Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et tırnaktan? Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et tırnaktan? Başka yol yok ayrılmaktan Farz et sevgi yalan yarim *** Sen aldırma Giderim buralardan Bir pantolon bir ceket Sen aldırma Giderim uzaklarda yaşadığımı farz et Anan senin anan yarim Baban senin baban yarim Bana düşer çekip gitmek Farz et sevgi yalan yarim *** Saçlarından tel kopar ver Gönül nazlı bir şey ister Beni sevdiğini söyle Bu bana bir ömür yeter *** Saçlarından tel kopar ver Gönül nazlı bir şey ister Beni sevdiğini söyle Bu bana bir ömür yeter *** Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et tırnaktan? Çare gelmez ağlamaktan Ayrılır mı et tırnaktan? Başka yol yok ayrılmaktan Farz et sevgi yalan yarim