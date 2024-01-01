-
Nereye, nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
Nereye, nereye?
Beni öksüz bırakıp da nereye?
***
Nereye, nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
Nereye, nereye?
Beni öksüz bırakıp da nereye?
***
Dur bir dak'ka, bir dak'ka dur
Alın yazısından kaçmak neye yarar
Bu ev bana mezar olur
Her yanında ayrı bir hatıran var
***
Yarın yine güneş doğacak
Bu dört duvar uykudan uyanacak
Soracaklar seni "Ner'de?" diye
Nereye, nereye?
***
Nasıl derim "Bıraktı bizi"?
Terk edip gitti hepimizi
Nasıl derim "Artık yok" diye?
Nereye, sevgilim, nereye?
Nereye, bir tanem, nereye?
***
Nereye, nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
Nereye, nereye?
Beni öksüz bırakıp da nereye?
***
Anlıyorum, ne yapsam boş
Şeytan senin aklını çelmiş bir kere
Gidiyorsun, gideceksin
Kim bilir kimin yanına, nereye
***
Yarın yine güneş doğacak
Bu dört duvar uykudan uyanacak
Soracaklar seni "Ner'de?" diye
Nereye, nereye?
***
Nasıl derim "Bıraktı bizi"?
Terk edip gitti hepimizi
Nasıl derim "Artık yok" diye?
Nereye, sevgilim, nereye?
Nereye, bir tanem, nereye?
***
Nereye, nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
Nereye, nereye?
Beni öksüz bırakıp da nereye?
***
Nereye, nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
Nereye, nereye?
Beni öksüz bırakıp da nereye?
***
Nereye?
Nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
***
Nereye?
Nereye?
Beni öksüz bırakıp da nereye?
***
Nereye, nereye?
Beni böyle bırakıp da nereye?
-
Kafam bozuk şu an biraz
Susuyorum avaz avaz
İçim sıkıştı, şurdan cam açın biraz
Sağa çekip yolu sorsam
Evimi tekrardan bulsam
Onlar gibi mutlu olsam
Ben de biraz
Düşeş atarım yek gelir
Hep deliler mi denk gelir
Alacağın olsun felek
Bu ne acayip bir devir
Hep aynı şarkıyla dans edemem
Olan olmuştur deyip vazgeçemem
Senin yüzünden hayatımı mahvedemem
Asla, asla, asla
Uykularım hepten kayık
Yaşananlar yekten ayıp
Bir anda her şeyden cayıp
Kaçsam biraz
Sağa çekip adres sorsam
Evini yolunu bi bulsam
Boş verip keyfime baksam
Ben de biraz
Düşeş atarım yek gelir
Hep deliler mi denk gelir
Alacağın olsun felek
Bu ne acayip bir devir
Hep aynı şarkıyla dans edemem
Olan olmuştur deyip vazgeçemem
Senin yüzünden hayatımı mahvedemem
Asla, asla, asla
Olan olmuştur deyip vazgeçemem
Senin yüzünden hayatımı mahvedemem
Asla, asla, asla
-
Hızlı gidip duramadım çok istedim susamadım
Boyun eğip kimselere uyamadım
Bu ne dedim kalamadım taşı gediğine koyamadım
Şu halimin ilacını bulamadım
Maskeleri takıp kahkahalar atıp
O şekilde yaşamalı biliyorum
Her şeyi unutup bir yolunu bulup
Kusuruma bakma yapamıyorum
Şu kalbimi açamadım
Aşkı bulup yanamadım
Çok istedim o şarkıyı yazamadım
Gidemedim kalamadım taşı gediğine koyamadım
Şu halimin ilacını bulamadım
Maskeleri takıp kahkahalar atıp
O şekilde yaşamalı biliyorum
Her şeyi unutup bir yolunu bulup
Kusuruma bakma yapamıyorum
Maskeni takıp kahkahalar atıp
O şekilde yaşamalı biliyorum
Her şeyi unutup bir yolunu bulup
Kusuruma bakma yapamıyorum
-
Daralmış bunalmış
Solup, solup sararmış
Pek bilinmeyen bir masalda
Bir kadın varmış
Dilekler tutarmış
Mumlarını yakarmış
Ses etmeden beklerken
Büyümeyi denerken
Hiç bitmeyen umudu varmış
Ve gel zaman git zaman
Kalbinin zili çalmış
Masal bu ya
Ve karşısında bir adam
Adam dediğim bir kral
Canından kanından
İlaçlar yapmış aşkından
Her şeyi baştan yazmış
Ben seninim sen benim demiş
Çıkarmış kadını zindanından
Bir gün gelir kapın çalar
Umudun sesini biri duyar
Ve gerçek olur masallar
Her şeyin zamanı var
Bir gün gelir kapın çalar
Umudun sesini biri duyar
Ve gerçek olur masallar
Her şeyin bir zamanı var
Bir gün gelir kapın çalar
Umudun sesini biri duyar
Ve gerçek olur masallar
Her şeyin zamanı var
-
Bekleme erteleme hayat kısa
Geçen yıllar geri gelmiyor
Sendeleme düşme güçlü ol
Kimse gözünün yaşına bakmıyor
Anlatmaya çalışma devam et
Anlayan birisi çıkar elbet
Ağlayıp durma biraz cesaret
Ağlayana kimse yüz vermiyor
Dedim ama
Sorma
İnsanın bazen mecali olmuyor
Sorma
Neyse ki şarkılar halden anlıyor hiç
Sorma
İnsanın bazen mecali olmuyor
Sorma
Neyse ki şarkılar halden anlıyor
Neyse ki şarkılar halden anlıyor
Dünün sararmış hayalleri
Yarının meçhul vaatleri
Bugündür tek gerçek olan
Sayıp durma şu saatleri
Halinin yamaları görünsün
Kalbinin sıvaları dökülsün
Bir iksir yok ki şu hayatta
İçelim dertler çözülsün
Dedim ama
Sorma
İnsanın bazen mecali olmuyor
Sorma
Neyse ki şarkılar halden anlıyor hiç
Sorma
İnsanın bazen mecali olmuyor
Sorma
Neyse ki şarkılar halden anlıyor
Neyse ki şarkılar halden anlıyor
-
Ne güzel bir akşam
Hadi anlat baştan
Bunca yıl nerelerdeydin
Sende mi üzüldün ve korktun aşktan
Hangi aralar derelerdeydin
***
Gel bana konuşalım
Yavaşça kavuşalım
Henüz sabaha çok var
***
İkimiz için çalsın bu şarkı sabaha kadar
Sonunu düşünmesek
Sevişsek ve ölsek o kadar
***
Sanmadan aldanmadan geç olmadan
Sevmeyi denesek yorulmadan
***
Gel bana konuşalım
Yavaşça kavuşalım
Henüz sabaha çok var
***
Hepimiz için çalsın bu şarkı sabaha kada
Sonunu düşünmesek
Sevişsek ve ölsek o kadar
-
Herkes seçer kendi yolunu
Bilmes ki mutsuzluk mu sonu
Şu günlük güneşlik dünyada
Bulur en zorunu
Herkes seçer kendi yolunu
Bilmes ki mutsuzluk mu sonu
Şu günlük güneşlik dünyada
Bulur en zorunu
Benim yolumsa sana doğru
Dolandı durdu
Çıkmazmış bir sokakmış meğer
Dönülmez oldu
Dik yokuşlar uçurumlar
Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde
Kurtar desem de sen vazgeçsen de
Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde
Bizi güçlükler ayırsa da
Umudum var hala yarın da
Ben severim aşkın zorunu
Kimi gider kolayına
Benim yolumsa sana doğru
Dolandı durdu
Çıkmazmış bir sokakmış meğer
Dönülmez oldu
Dik yokuşlar uçurumlar
Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde
Kurtar desem de sen vazgeçsen de
Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde
Benim yolumsa sana doğru
Dolandı durdu
Çıkmazmış bir sokakmış meğer
Dönülmez oldu
Dik yokuşlar uçurumlar
Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde
Kurtar desem de sen vazgeçsen de
Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde
Kurta oyle sende mahkum mahkum elinde
-
Sarmaşık güllerinden tut
İçtiğimiz suların mor gölgesinde
Kırılmış kalplerimizden
Resimsiz çerçevelerdeki bize
Kalmadı hiç bir şey
Doğmadı gün
Ve yağmur külleri yakınca
Kader söndürmedi
***
Yanlış değildik yine de
Kaçtık kaderken hep yok yere
Kalmadı elimizde tek bir sebep
Aşk bu olamazdı düştü son kale
-
yüzümüze perdeler
halimiz pek derbeder
bitmeyen gözyaşları
-
Dur pes etme sakın
Güzel günler belki de yakın
Zor bilirim zor
Olan her şey sabrını zorluyor
Dur pes etme sakın
Güzel günler belki de yakın
Küçücük bir hamle
Bir bakmışsın top sende
Çöz o düğümü
Tut bu sefer her sözünü
Çık karanlıktan
Göster herkese yüzünü
Bir bakmışsın top sende
İnan o güç var sende
Yok olsun gölgeler
Hepsi suçlarından bihaber
Zor bilirim zor
Olan her şey sabrını zorluyor
Bu kez sırf kendini için
Yeter sorma neden niçin
Küçücük bir hamle
Bir bakmışsın top sende
İnan o güç var sende
Çöz o düğümü
Tut bu sefer her sözünü
Çık karanlıktan
Göster herkese yüzünü
Dur pes etme sakın
Güzel günler belki de yakın
Küçücük bir hamle
Yaparsan şahane
İnan o güç var sende
-
Sırtımda bir bıçak var
Gücün varsa çek çıkar
Unuttur bana her şeyi
Yeraltından çıkar beni
Yeraltından çıkar beni
Gitsen bile burda kal
Bana hep şarkılar çal
Unuttur bana gerçeği
Yeraltından çıkar beni
Yeraltından çıkar beni
Tüm cevaplar dökülürken teninden
Tekrar doğdum kurtuldum evvelimden
Bu yüzden aşktan vazgeçme
Aşk varsa hiç korkma
Burada kal merak etme
Bir lavanta kokusu
Adımlarım çocuksu
İşte çıktım yeraltından
Nefesin öğlen uykusu
Nefesin öğlen uykusu
Tüm cevaplar dökülürken teninden
Güneş doğdu kurtuldum evvelimden
Bu yüzden aşktan vazgeçme
Aşk varsa hiç korkma
Burada kal merak etme
Bu yüzden aşktan vazgeçme
Aşk varsa yalan yoksa
Hiç korkma merak etme
Merak etme