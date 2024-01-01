Gel bana, bana, gel yanıma
Gel bana, gel bana gel
Kaşları kara, gözleri kara, endamı güzel
Sev beni, beni, beni sev beni
Sev beni sev beni sev
Güler yüzlüm, güler sözlüm, ver bana kalbini ver
Bilmem ne'tmeli
***
Oylum oylum, fidan boylum, gel üzme beni
Bir kez baktın kalbimi yaktın, unutmam seni
Oylum oylum, fidan boylum, gel üzme beni
Bir kez baktın kalbimi yaktın, unutmam seni
***
Al beni, beni, beni, al beni, beni.
Al beni, al beni, al.
Gir ruhuma, gir kalbime.
Gitme, orada kal.
Sar beni, beni, beni, sar beni, sar.
Sar beni, sar beni, sar.
Ey gönlümün tek sahibi.
Kara gözlü yar.
Oy, ne'ylemeli.
***
Oylum, oylum, fidan boylum.
Gel, üzme beni.
Bir kez baktın, kalbimi yaktın.
Unutmam seni.
Oylum, oylum, fidan boylum.
Gel, üzme beni.
Bir kez baktın, kalbimi yaktın.
Bırakmam seni.
***
Gel bana, bana, bana, gel yanıma.
Gel bana, gel bana, gel.
Kaşları kara, gözleri kara, endamı güzel.
Sev beni, beni, beni, sev beni, sev.
Sev beni, sev beni, sev.
Güzel yüzlüm, güzel sözlüm.
Ver bana kalbini, ver.
Bilmem ne'tmeli.
***
Oylum, oylum, fidan boylum.
Gel, üzme beni.
Bir kez baktın, kalbimi yaktın.
Unutmam seni.
Oylum, oylum, fidan boylum.
Gel, üzme beni.
Bir kez baktın, kalbimi yaktın.
Bırakmam seni.
Oylum, oylum, fidan boylum.
Gel, üzme beni.
Bir kez baktın, kalbimi yaktın.
Terk etmem seni.