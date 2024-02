Her akşam çalar kapımı Kapımı senin hayalin Terk etse bile tüm dostlar Terk etmez beni hayalin *** Sen gittin gideli hayalin avutur beni Biz iki dost gibi anarız her akşam seni Sen gittin gideli hayalin avutur beni Biz iki dost gibi anarız her akşam seni *** Batarken güneş camlarda Sessizlik olur odamda Gidişin gelir aklıma Hayalin girer koluma *** Sen gittin gideli hayalin avutur beni Biz iki dost gibi anarız her akşam seni Sen gittin gideli hayalin avutur beni Biz iki dost gibi anarız her akşam seni *** Sen gittin gideli hayalin avutur beni Biz iki dost gibi anarız her akşam seni Sen gittin gideli hayalin avutur beni Biz iki dost gibi