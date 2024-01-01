×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Bekir Sıdkı Sezkin Klasikleri-II

Bekir Sıdkı Sezkin Klasikleri-II Şarkı Sözleri

Esmeray Bekir Sıdkı Sezkin Klasikleri-II şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esmeray Bekir Sıdkı Sezkin Klasikleri-II şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bekir Sıdkı Sezkin Klasikleri-II sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esmeray

Esmeray

Bekir Sıdkı Sezkin Klasikleri-II

  • Unutama Beni

  • Suz-i Dil Peşrev

  • Hicaz Kemençe Taksimi

  • Kanun Taksim

  • Ney Taksimi

  • Müşterek Taksim

  • Hasret Oldu Yaktı Ciğerim Ey Ruh-i Alim

  • Usandırdım mı Aya Gül Cemali Arz-ı Halim

  • Olsa Alem Reşk-i Gül-zar-ı İrem

  • Bekledim Yıllarca Lakin Gelmedin Ey Nazlı

  • Geçti Zahm-ı Tır-i Hicim Ta Dil Na-şadım

  • Berdar Olalı Zülfüne Yar Fikrü Hayalim

  • Her Kimde Vardır Aşk İptilası

  • Harab Oldu Yerim Yurdum Otağım

  • Hasret-i Ruyinle Giryan Olduğum Demdir B

  • Kul Oldum Bir Cefa Kare Cihan Bağında Gül

  • Terkeyledi Gerçi Beni Ol Mah Cemalim

  • Beni Ey Gonca Fem Bülbül Sıfat Nalan Ede

  • Yandıkça Oldu Suzan Kalb-i Şerer Feşanım

  • Açmıştı Alevler Gibi Çehrendeki Güller

  • Her Bir Bakışında Neşe Buldum

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı