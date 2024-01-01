Barış Türküsü Hep beraber bir mucize yaratalım kendimize Üç günlük dünyada ne geçecek boğuşarak elimize Ölümlü dünyada anlamı yok savaşmanın kendi kendimize *** Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün dünyada Kardeşçe el ele tutuşup tüm insanlarla Keramet bölüşerek yaşamakta yanyana *** Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün dünyada Kardeşçe el ele tutuşup tüm insanlarla Keramet bölüşerek yaşamakta yanyana *** Barış yoksa aşk yok mutluluk yok yarınlara taşınacak Güneş, su ve toprak hayat için ta ilk andan başlayarak Birlikte ve aşkla hayat verir hepimize bir şeyler anlatarak *** Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün dünyada Kardeşçe el ele tutuşup tüm insanlarla Keramet bölüşerek yaşamakta yanyana *** Özgürlük ve neşeyle yaşamak mümkün dünyada Sıkıca sarılmalı hayata aşka dostlara Severek yaşamalı insanlarla yanyana

Anlamazdın Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var Ayrılık var, demedim mi? *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda *** Kalbim bomboş kaldı sanma Acılar geçer zamanla Aşka tövbe demem ben Görürsün sevince yeniden *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda

Tutsana Ellerimi Sana bu karanlık bu gürültü içinde Ellerimi uzatıyorum Sen bu karanlık bu gürültü içinde Görmüyorsun *** Bütün köşeleri tutmuşlar Ortada meydanlar, gözler içinde Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü *** Tutsana ellerimi Ellerimi görmüyor musun? Tutsana ellerimi Ellerimi görmüyor musun? *** Sana bu karanlık bu gürültü içinde Ellerimi uzatıyorum Sen bu karanlık bu gürültü içinde Görmüyorsun *** Bütün köşeleri tutmuşlar Ortada meydanlar, gözler içinde Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü *** Tutsana ellerimi Ellerimi görmüyor musun? Tutsana ellerimi Ellerimi görmüyor musun?