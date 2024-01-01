Deniz Üstü Köpürür Deniz üstü köpürür Heey canım rinanay rina rinanay Gemilere binsem götürür Heey canım heey *** Benim de buraya gelişim Heey canım rinanay rinarinanay Bir güzelden ötürü Heey canım heey *** Karıncanın katarı Heey canım rinanay rinarinanay aSol yanımda yatarı Heey canım heey *** Benim de bu dünyaya gelişim Heey canım rinanay rinarinanay Bir güzelin hatırı Heey canım heey *** Benim de bu dünyaya gelişim Heey canım rinanay rinarinanay Bir güzelin hatırı Heey canım heey *** Denizin ortasında Heey canım rinanay rinarinanay Mum yanar sofrasında Heey canım heey *** Benim de bu dünyadan gidişin Heey canım rinanay rinarinanay Memleket sevdasından Heey canım heey *** Benim de bu dünyadan gidişin Heey canım rinanay rinarinanay Memleket sevdasından Heey canım heey

Anlamazdın Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var Ayrılık var, demedim mi? *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda *** Kalbim bomboş kaldı sanma Acılar geçer zamanla Aşka tövbe demem ben Görürsün sevince yeniden *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden, olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile, hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda

Tutsana Ellerimi Sana bu karanlık bu gürültü içinde Ellerimi uzatıyorum Sen bu karanlık bu gürültü içinde Görmüyorsun *** Bütün köşeleri tutmuşlar Ortada meydanlar, gözler içinde Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü *** Tutsana ellerimi Ellerimi görmüyor musun? Tutsana ellerimi Ellerimi görmüyor musun? *** Sana bu karanlık bu gürültü içinde Ellerimi uzatıyorum Sen bu karanlık bu gürültü içinde Görmüyorsun *** Bütün köşeleri tutmuşlar Ortada meydanlar, gözler içinde Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü *** Tutsana ellerimi Ellerimi görmüyor musun? Tutsana ellerimi Ellerimi görmüyor musun?