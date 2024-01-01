Ötme bülbül ötme, şen değil bağım Yar senin derdinden ben yana, yana Tükendi fitilim, eridi yağım Dost senin derdinden ben yana, yana *** Haydar, Haydar, Haydar ben yana, yana Ali, Ali, Ali ben yana, yana *** Deryadan bölünmüş sellere döndüm Ateşi kararmış küllere döndüm Vakitsiz açılmış güllere döndüm Dost senin derdinden yana, yana, yana, yana *** Haydar, Haydar, Haydar ben yana, yana Ali, Ali, Ali ben yana, yana *** Alırsın haberi ağıtlar ile Yaramı sarsınlar seyikler ilen Kırk yıl dağda gezdim geyikler ilen Dost senin derdinden ben yana, yana *** Haydar, Haydar, Haydar ben yana, yana Ali, Ali, Ali ben yana, yana *** Abdal Pir Sultan'ım, doldum eksildim Yemeden içmeden sudan kesildim Hakkı sevdiğim için asıldım Dost senin derdinden yana, yana, yana, yana *** Haydar, Haydar, Haydar ben yana, yana Ali, Ali, Ali ben yana, yana