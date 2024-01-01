Ötme bülbül ötme, şen değil bağım
Yar senin derdinden ben yana, yana
Tükendi fitilim, eridi yağım
Dost senin derdinden ben yana, yana
***
Haydar, Haydar, Haydar ben yana, yana
Ali, Ali, Ali ben yana, yana
***
Deryadan bölünmüş sellere döndüm
Ateşi kararmış küllere döndüm
Vakitsiz açılmış güllere döndüm
Dost senin derdinden yana, yana, yana, yana
***
Haydar, Haydar, Haydar ben yana, yana
Ali, Ali, Ali ben yana, yana
***
Alırsın haberi ağıtlar ile
Yaramı sarsınlar seyikler ilen
Kırk yıl dağda gezdim geyikler ilen
Dost senin derdinden ben yana, yana
***
Haydar, Haydar, Haydar ben yana, yana
Ali, Ali, Ali ben yana, yana
***
Abdal Pir Sultan'ım, doldum eksildim
Yemeden içmeden sudan kesildim
Hakkı sevdiğim için asıldım
Dost senin derdinden yana, yana, yana, yana
***
Haydar, Haydar, Haydar ben yana, yana
Ali, Ali, Ali ben yana, yana