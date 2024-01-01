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7/24 Dinle Sonsuz Umutlar

Sonsuz Umutlar Şarkı Sözleri

Esra Ateş Sonsuz Umutlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Esra Ateş Sonsuz Umutlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sonsuz Umutlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Esra Ateş

Esra Ateş

Sonsuz Umutlar

  • Ötme Bülbül

  • Geçti Dost Kervanı

  • Kızıl Gülü Dererem

  • Külüm Kaldı

  • Taşa Çaldım

  • Türküsün Sen

  • Nenni

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