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Esra İçöz
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01
İstanbul
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Halit Çelikoğlu
Besteci:
Bekir Ünlüataer
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02
Uçurumun Kenarında
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Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Yıldıran Güz
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03
Şarap Mahzende Yıllanır
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Behçet Kemal Çağlar
Besteci:
Sadi Hoşses
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04
Söyle Naz mı Bu Kaş Çatış
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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05
Bir Avuç Pişmanlık
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kemal Caner
Besteci:
Kemal Caner
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İstanbul
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