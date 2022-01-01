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Esra Özmen
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01
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Söz yazarı:
Burçin Birben
Besteci:
Burçin Birben
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02
Kadın Delisi
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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03
Aman Aman
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Zülfü Beyhan
Besteci:
Zülfü Beyhan
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04
Doyamadım
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kerem Ökten
Besteci:
Kerem Ökten
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05
Ben Geldim Yine ****
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ahmet Duyar-Alaaddin Şeker
Besteci:
Alaaddin Şeker
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Esra Özmen
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Esra Özmen
Türkiye Pop Star
Esra Özmen
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