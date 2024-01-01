Yıllarca bekledim seni sevdim aşkıma karşılık verirsin diye Yollara bakıp her gün ümitle belki bir gün bana dönersin diye *** Bendeki bu aşkı heves mi sandın? Üç beş gün sonra biter mi sandın? Böyle bir sevdayı sen kimde gördün? Ahhh Ne Leyla ne Mecnun böyle sevmedi. Ahhh Ne Leyla ne Mecnun böyle sevmedi. *** Aşkıma karşılık verseydin keşke Ağlamazdım ben her gece böyle Sevmiştim ben seni delicesine, ne Leyla ne Mecnun böyle sevmedi *** Ne Leyla ne Mecnun böyle sevmedi Vay gülüm vay, derde mi yanarsın sevdaya mı? Neye yanarım biliyor musun güzel kız? Hani beni görüpte o suratını asışın var ya Hah işte ona yanarım, sanki suç bendeymiş gibi