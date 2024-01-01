Heves mi Sandın Şarkı Sözleri
Etkin Heves mi Sandın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Etkin Heves mi Sandın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Heves mi Sandın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Yıllarca bekledim seni sevdim aşkıma karşılık verirsin diye
Yollara bakıp her gün ümitle belki bir gün bana dönersin diye
***
Bendeki bu aşkı heves mi sandın?
Üç beş gün sonra biter mi sandın?
Böyle bir sevdayı sen kimde gördün?
Ahhh Ne Leyla ne Mecnun böyle sevmedi.
Ahhh Ne Leyla ne Mecnun böyle sevmedi.
***
Aşkıma karşılık verseydin keşke
Ağlamazdım ben her gece böyle
Sevmiştim ben seni delicesine, ne Leyla ne Mecnun böyle sevmedi
***
Ne Leyla ne Mecnun böyle sevmedi
Vay gülüm vay, derde mi yanarsın sevdaya mı?
Neye yanarım biliyor musun güzel kız?
Hani beni görüpte o suratını asışın var ya
Hah işte ona yanarım, sanki suç bendeymiş gibi