Vazgeçmeyecek Şarkı Sözleri
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Bugün yine Seni arar, arar oldu Gözlerim.
Sensiz Geçiyor bütün, bütün günlerim.
Sen beni hiç mi hiç, sevmesen bile.
Ben seni hep sevecek, özleyeceğim.
Sen beni hiç mi hiç, sevmesen bile.
Ben seni hep sevecek, özleyeceğim.
***
Hayatım çile ile geçse de bile.
Sana olan Aşkım, hiç bitmeyecek.
Sen beni hiç mi hiç, sevmesen bile.
Bu gönül senden hiç vazgeçmeyecek.
***
Hayatım çile ile geçse de bile.
Sana olan Aşkım, hiç bitmeyecek.
Sen beni hiç mi hiç, sevmesen bile.
Bu gönül senden hiç vazgeçmeyecek.
***
Yine Sensizim Bu Aksam.
Sigaramı içiyor, seni düşünüyorum.
Sen Beni Kalleşçe vurdun ama
Ben Seni, Ben Seni Canımdan çok seviyorum.
Kendimden çok Seviyorum.
Kendimden Çok Seviyorum...
***
Hayatım çile ile geçse de bile.
Sana olan Aşkım, hiç bitmeyecek.
Sen beni hiç mi hiç, sevmesen bile.
Bu gönül senden hiç vazgeçmeyecek.
***
Hayatım çile ile geçse de bile.
Sana olan Aşkım, hiç bitmeyecek.
Sen beni hiç mi hiç, sevmesen bile.
Bu gönül senden hiç vazgeçmeyecek.