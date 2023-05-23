Evdeki Saat

Huzuru seninle kavuşmamız biraz zor Ne umdun hep bana yükleme kendine sor Ya da sorma kafanı yorma, olanlara Bir süre sonra yüzüne zorla, soranlara anlat *** Herkes meşgul aklını fikrini korumakla Zaten bir aklım var oda kurumakta Madem yaşamak ağzından solumaksa Yaşıyorum dibi ne kadar *** Herkes meşgul aklını fikrini korumakla Zaten bir aklım var oda kurumakta Madem yaşamak ağzından solumaksa Yaşıyorum dibi ne kadar Dibi ne kadar Dibi ne kadar Dibi ne kadar *** Huzuru seninle kavuşmamız biraz zor Ne umdun hep bana yükleme kendine sor Ya da sorma kafanı yorma, olanlara Bir süre sonra yüzüne zorla, soranlara anlat *** Herkes meşgul aklını fikrini korumakla Zaten bir aklım var oda kurumakta Madem yaşamak ağzından solumaksa Yaşıyorum dibi ne kadar *** Herkes meşgul aklını fikrini korumakla Zaten bir aklım var oda kurumakta Madem yaşamak ağzından solumaksa Yaşıyorum dibi ne kadar *** Dibi ne kadar Dibi ne kadar Dibi ne kadar *** Dibi ne kadar Dibi ne kadar Dibi ne kadar Dibi ne kadar