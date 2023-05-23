Tektaş Şarkı Sözleri
Evdeki Saat Tektaş şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Evdeki Saat Tektaş şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tektaş sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Huzuru seninle kavuşmamız biraz zor
Ne umdun hep bana yükleme kendine sor
Ya da sorma kafanı yorma, olanlara
Bir süre sonra yüzüne zorla, soranlara anlat
***
Herkes meşgul aklını fikrini korumakla
Zaten bir aklım var oda kurumakta
Madem yaşamak ağzından solumaksa
Yaşıyorum dibi ne kadar
***
Herkes meşgul aklını fikrini korumakla
Zaten bir aklım var oda kurumakta
Madem yaşamak ağzından solumaksa
Yaşıyorum dibi ne kadar
Dibi ne kadar
Dibi ne kadar
Dibi ne kadar
***
Huzuru seninle kavuşmamız biraz zor
Ne umdun hep bana yükleme kendine sor
Ya da sorma kafanı yorma, olanlara
Bir süre sonra yüzüne zorla, soranlara anlat
***
Herkes meşgul aklını fikrini korumakla
Zaten bir aklım var oda kurumakta
Madem yaşamak ağzından solumaksa
Yaşıyorum dibi ne kadar
***
Herkes meşgul aklını fikrini korumakla
Zaten bir aklım var oda kurumakta
Madem yaşamak ağzından solumaksa
Yaşıyorum dibi ne kadar
***
Dibi ne kadar
Dibi ne kadar
Dibi ne kadar
***
Dibi ne kadar
Dibi ne kadar
Dibi ne kadar
Dibi ne kadar
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