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Evdeki Saat

Alternatif Müzik

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Evdeki Saat, 2014 yılında Eren Alıcı (vokal+gitar) ve Sunguralp Esat (back vokal+davul) tarafından kurulan alternatif bir müzik grubudur. Grubun önemli parçaları; 2014– Biraz Olsun, Deli Miyim, 2015 – Eski ve Tozlar İçinde, 2017 – Bizi Orada Arama, Yanlış Var, İnsanlar Ne Güzel Gülüyor, Ay Doğar, Mucize, Mümkün Değil, Mükemmel, Adalet, Strasse, Ekin, Çürüdüm, 2020 – Uzunlar (V1 – V2), 2021 – Hiç Uyanmasam ( EP ) isimli parçalara imza atarak isimlerinden söz ettirmeyi başarmışlardır.

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Sarmaşık

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Evdeki Saat

Evdeki Saat

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