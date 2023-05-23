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Evdeki Saat
Hiç Uyanmasam
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10 Parça | 42:13
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Şarkı Sözleri
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01
Hiç Uyanmasam
Evdeki Saat
04:39
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02
Uzunlar (V2)
Evdeki Saat
04:22
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03
Uzunlar (V1)
Evdeki Saat
04:42
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04
Sustum
Evdeki Saat
03:31
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05
Rüyadasın
Evdeki Saat
04:01
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06
Sarmaşık
Evdeki Saat
04:05
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07
Kalkmam Gerek
Evdeki Saat
03:54
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08
Adana Köprü Başı
Evdeki Saat
05:39
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09
Dibi Ne Kadar
Evdeki Saat
04:17
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