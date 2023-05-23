Hiç Uyanmasam Şarkı Sözleri
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Evdeki Saat
Hiç Uyanmasam
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Çatlamış sabır taşım
Ve gözyaşım deniz olur
Sektiririm üstünde sekiz-dokuz
İşte böyle aklımın hazin sonu
Yok mu bunu def etmenin bir yolu?
Yok mu bunun kurtarılır bir yanı?
Ve or'da bur'da gördüğünde sen beni
Sanma sakın nefes alan bir ölü
***
Çünkü benim hiçbi' işim yok
Gücüm yok
Başım yok
Sonum yok
Neden yok?
Bilen yok
Gelen yok
Giden yok, yok, yok, yok
***
Hiç uyanmasam
Dünya döner devamlı
Bu cehennemde, bu boşlukta hiç yer kaplamasam
Gidemem ben, buna bağlandım durdum saçma sapan
***
Hiç uyanmasam
Dünya döner devamlı
Bu cehennemde, bu boşlukta hiç yer kaplamasam
Gidemem ben, buna bağlandım durdum saçma sapan
***
Yalnızım en az bi' korkuluk kadar
Ve ansızın akşamüstü bastı bir keder, hüzün
"İnan bu iş beni aşar", dedim
Bi' gün olursa olur, olmadı kader kesin
Altını çizin, kanatın her sözün
Ben midyelerin ortasında bir yosun
İster irdeleyin, ister üstüne basın
***
Çünkü benim hiçbi' işim yok
Gücüm yok
Başım yok
Sonum yok
Neden yok?
Bilen yok
Gelen yok
Giden yok, yok, yok, yok
***
Hiç uyanmasam
Dünya döner devamlı
Bu cehennemde, bu boşlukta hiç yer kaplamasam
Gidemem ben, buna bağlandım durdum saçma sapan
***
Hiç uyanmasam
Dünya döner devamlı
Bu cehennemde, bu boşlukta hiç yer kaplamasam
Gidemem ben, buna bağlandım durdum saçma sapan