Evdeki Saat

Çatlamış sabır taşım Ve gözyaşım deniz olur Sektiririm üstünde sekiz-dokuz İşte böyle aklımın hazin sonu Yok mu bunu def etmenin bir yolu? Yok mu bunun kurtarılır bir yanı? Ve or'da bur'da gördüğünde sen beni Sanma sakın nefes alan bir ölü *** Çünkü benim hiçbi' işim yok Gücüm yok Başım yok Sonum yok Neden yok? Bilen yok Gelen yok Giden yok, yok, yok, yok *** Hiç uyanmasam Dünya döner devamlı Bu cehennemde, bu boşlukta hiç yer kaplamasam Gidemem ben, buna bağlandım durdum saçma sapan *** Hiç uyanmasam Dünya döner devamlı Bu cehennemde, bu boşlukta hiç yer kaplamasam Gidemem ben, buna bağlandım durdum saçma sapan *** Yalnızım en az bi' korkuluk kadar Ve ansızın akşamüstü bastı bir keder, hüzün "İnan bu iş beni aşar", dedim Bi' gün olursa olur, olmadı kader kesin Altını çizin, kanatın her sözün Ben midyelerin ortasında bir yosun İster irdeleyin, ister üstüne basın *** Çünkü benim hiçbi' işim yok Gücüm yok Başım yok Sonum yok Neden yok? Bilen yok Gelen yok Giden yok, yok, yok, yok *** Hiç uyanmasam Dünya döner devamlı Bu cehennemde, bu boşlukta hiç yer kaplamasam Gidemem ben, buna bağlandım durdum saçma sapan *** Hiç uyanmasam Dünya döner devamlı Bu cehennemde, bu boşlukta hiç yer kaplamasam Gidemem ben, buna bağlandım durdum saçma sapan