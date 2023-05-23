Evdeki Saat

Bir bilsem kaç duygu saklı Yüzünde kaç şey gizledin Ve benden saklama cevap ver Göremiyorum *** Dolandım ruhunun içinde Kilitli bir sürü sebeple Ve lütfen doğru bir sebep ver Çıkamıyorum *** Rüyadayım, rüyadasın Başım yine, beladasın Dokunmayın, uyanmasın Sonu yok yine başa sarasım *** İnan yok kimseye savaş açasım Bıraktım onların adı yaşasın Benim yok başka bir yere gidesim *** Memnundum çok Ve bana kal dersen Gitmeyi göze alamam Yanıldım böyle bir yere varamam O yüzden dur deme bana duramam Hiç halim yok *** Rüyadayım, rüyadasın Başım yine, beladasın Dokunmayın, uyanmasın Sonu yok yine başa sarasım *** İnan yok kimseye savaş açasım Bıraktım onların adı yaşasın Benim yok başka bir yere gidesim Memnundum çok *** Ve bana kal dersen Gitmeyi göze alamam Yanıldım böyle bir yere varamam O yüzden dur deme bana duramam Hiç halim yok *** İnan yok kimseye savaş açasım Bıraktım onların adı yaşasın Benim yok başka bir yere gidesim Memnundum çok *** Ve bana kal dersen Gitmeyi göze alamam Yanıldım böyle bir yere varamam O yüzden dur deme bana duramam Hiç halim yok