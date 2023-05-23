Rüyadasın Şarkı Sözleri
Evdeki Saat Rüyadasın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Evdeki Saat Rüyadasın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rüyadasın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir bilsem kaç duygu saklı
Yüzünde kaç şey gizledin
Ve benden saklama cevap ver
Göremiyorum
***
Dolandım ruhunun içinde
Kilitli bir sürü sebeple
Ve lütfen doğru bir sebep ver
Çıkamıyorum
***
Rüyadayım, rüyadasın
Başım yine, beladasın
Dokunmayın, uyanmasın
Sonu yok yine başa sarasım
***
İnan yok kimseye savaş açasım
Bıraktım onların adı yaşasın
Benim yok başka bir yere gidesim
***
Memnundum çok
Ve bana kal dersen
Gitmeyi göze alamam
Yanıldım böyle bir yere varamam
O yüzden dur deme bana duramam
Hiç halim yok
***
Rüyadayım, rüyadasın
Başım yine, beladasın
Dokunmayın, uyanmasın
Sonu yok yine başa sarasım
***
İnan yok kimseye savaş açasım
Bıraktım onların adı yaşasın
Benim yok başka bir yere gidesim
Memnundum çok
***
Ve bana kal dersen
Gitmeyi göze alamam
Yanıldım böyle bir yere varamam
O yüzden dur deme bana duramam
Hiç halim yok
***
İnan yok kimseye savaş açasım
Bıraktım onların adı yaşasın
Benim yok başka bir yere gidesim
Memnundum çok
***
Ve bana kal dersen
Gitmeyi göze alamam
Yanıldım böyle bir yere varamam
O yüzden dur deme bana duramam
Hiç halim yok