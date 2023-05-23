Evdeki Saat

Dün neden yarından daha karmaşık Kendi korkularımla hesaplaşıp, temizlerken? Bir yer isterken *** Ama geçmişime günden güne yaklaşıp Nefretimi saklayıp bir sarmaşık Filizlerken, derinlerden *** Yine sarıp, sarıp, başa düşünüyordum Açık kapı ama üşümüyordum henüz erken (Henüz erken) *** Çünkü yanıp, yanıp, yanıp tutuşuyordum Küllerim sana doğru uçuşuyordu sen izlerken *** Ve sonra çok şey yaşandı (çok şey) Yaşandı çok yeni durumlar Bak hala aynı korkular Bir insan kaç kez sorgular *** Ve sonra çok şey yaşandı Yaşandı çok yeni durumlar Bak hala aynı korkular Bir insan kaç kez sorgular *** Dün neden yarından daha karmaşık Kendi korkularımla hesaplaşıp, temizlerken? Bir yer isterken *** Ama geçmişime günden güne yaklaşıp Nefretimi saklayıp bir sarmaşık Filizlerken, derinlerden *** Yine sarıp, sarıp başa düşünüyordum Açık kapı ama üşümüyordum henüz erken (Henüz erken) *** Çünkü yanıp, yanıp, yanıp tutuşuyordum Küllerim sana doğru uçuşuyordu sen izlerken *** Ve sonra çok şey yaşandı (çok şey) Yaşandı çok yeni durumlar Bak hala aynı korkular Bir insan kaç kez sorgular *** Ve sonra çok şey yaşandı Yaşandı çok yeni durumlar Bak hala aynı korkular Bir insan kaç kez sorgular