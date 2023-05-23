Evdeki Saat

Sarmaşık Şarkı Sözleri
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Dün neden yarından daha karmaşık
Kendi korkularımla hesaplaşıp, temizlerken?
Bir yer isterken
***
Ama geçmişime günden güne yaklaşıp
Nefretimi saklayıp bir sarmaşık
Filizlerken, derinlerden
***
Yine sarıp, sarıp, başa düşünüyordum
Açık kapı ama üşümüyordum henüz erken
(Henüz erken)
***
Çünkü yanıp, yanıp, yanıp tutuşuyordum
Küllerim sana doğru uçuşuyordu sen izlerken
***
Ve sonra çok şey yaşandı (çok şey)
Yaşandı çok yeni durumlar
Bak hala aynı korkular
Bir insan kaç kez sorgular
***
Ve sonra çok şey yaşandı
Yaşandı çok yeni durumlar
Bak hala aynı korkular
Bir insan kaç kez sorgular
***
Dün neden yarından daha karmaşık
Kendi korkularımla hesaplaşıp, temizlerken?
Bir yer isterken
***
Ama geçmişime günden güne yaklaşıp
Nefretimi saklayıp bir sarmaşık
Filizlerken, derinlerden
***
Yine sarıp, sarıp başa düşünüyordum
Açık kapı ama üşümüyordum henüz erken
(Henüz erken)
***
Çünkü yanıp, yanıp, yanıp tutuşuyordum
Küllerim sana doğru uçuşuyordu sen izlerken
***
Ve sonra çok şey yaşandı (çok şey)
Yaşandı çok yeni durumlar
Bak hala aynı korkular
Bir insan kaç kez sorgular
***
Ve sonra çok şey yaşandı
Yaşandı çok yeni durumlar
Bak hala aynı korkular
Bir insan kaç kez sorgular