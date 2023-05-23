Evdeki Saat

Uzunlar (V2) Şarkı Sözleri
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Ben köşeliydim, hayat dedi "Düz olana yanaşırım"
Neydi bu, neydi bu?
"Tamam" dedim, "Al ama ver bana mutluluğu, barışalım"
Oldu mu, oldu mu?
***
Uykusunda her biri, yorma sakın kendini
Anlatıp derdimizi onlara
Sen, ben, bi'kaç kişi, bırakmışız bütün işi
Vurmuşuz kendimizi yollara
***
Uzunlar yanıyo' arabamızda
Bu ışık hepimize fazla, geceyi böler
Bilmem ne olabilir aramızda
Bu ışık ikimize fazla, arayı bozar
***
Uzunlar yanıyo' arabamızda
Bu ışık hepimize fazla, geceyi böler
Bilmem ne olabilir aramızda
Bu ışık ikimize fazla, arayı bozar
***
Denizde açıldım, hayat dedi "Dön geriye, bozuşuruz"
Neydi bu, neydi bu?
Tamam, boğulursam haber veririm, o zaman konuşuruz
Oldu mu, oldu mu?
***
Uykusunda her biri, yorma sakın kendini
Anlatıp derdimizi onlara
Sen, ben, bi'kaç kişi, bırakmışız bütün işi
Vurmuşuz kendimizi yollara
***
Uzunlar yanıyo' arabamızda
Bu ışık hepimize fazla, geceyi böler
Bilmem ne olabilir aramızda
Bu ışık ikimize fazla, arayı bozar
***
Uzunlar yanıyo' arabamızda
Bu ışık hepimize fazla, geceyi böler
Bilmem ne olabilir aramızda
Bu ışık ikimize fazla, arayı bozar