Evdeki Saat

Ben köşeliydim, hayat dedi "Düz olana yanaşırım" Neydi bu, neydi bu? "Tamam" dedim, "Al ama ver bana mutluluğu, barışalım" Oldu mu, oldu mu? *** Uykusunda her biri, yorma sakın kendini Anlatıp derdimizi onlara Sen, ben, bi'kaç kişi, bırakmışız bütün işi Vurmuşuz kendimizi yollara *** Uzunlar yanıyo' arabamızda Bu ışık hepimize fazla, geceyi böler Bilmem ne olabilir aramızda Bu ışık ikimize fazla, arayı bozar *** Uzunlar yanıyo' arabamızda Bu ışık hepimize fazla, geceyi böler Bilmem ne olabilir aramızda Bu ışık ikimize fazla, arayı bozar *** Denizde açıldım, hayat dedi "Dön geriye, bozuşuruz" Neydi bu, neydi bu? Tamam, boğulursam haber veririm, o zaman konuşuruz Oldu mu, oldu mu? *** Uykusunda her biri, yorma sakın kendini Anlatıp derdimizi onlara Sen, ben, bi'kaç kişi, bırakmışız bütün işi Vurmuşuz kendimizi yollara *** Uzunlar yanıyo' arabamızda Bu ışık hepimize fazla, geceyi böler Bilmem ne olabilir aramızda Bu ışık ikimize fazla, arayı bozar *** Uzunlar yanıyo' arabamızda Bu ışık hepimize fazla, geceyi böler Bilmem ne olabilir aramızda Bu ışık ikimize fazla, arayı bozar