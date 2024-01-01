Ömrüm Şarkı Sözleri
Evren Mevlanaoğlu Ömrüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Evren Mevlanaoğlu Ömrüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ömrüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Yoksun burda, seni sordum dalgalara
Güneş battı, beni vurdu kahırlara
***
Yazık, çok yazık sensizlik
Yine kördüğüm oldum yine, kahretsin
Seni sordum dalgalara, martılara, sandallara
Kahroldum, sensizim
***
Yoksun yoksun, seni sordum dalgalara
Güneş battı, beni vurdu gölgelere
***
Yazık, çok yazık vurgunum
Yine kördüğüm oldum yine, kahretsin
Seni sordum dalgalara, martılara, sandallara
Kahroldum, sensizim
***
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine
***
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine
***
Yoksun burda, seni sordum dalgalara
Güneş battı, beni vurdu gölgelere
***
Yazık, çok yazık vurgunum
Yine kördüğüm oldum yine, kahretsin
Seni sordum dalgalara, martılara, sandallara
Kahroldum, sensizim
***
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine
***
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine
***
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine
***
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
-
Beklenendi özlenendi
Geldi ruhum tazelendi
Bak bezendi gülle bahçelerim
Çaresiz dertlerim çarelendi
***
Ömrüm ömrün kadar olsun
Sensiz geçen güne sitemkarım
Eksik ne varsa koydun yerine
Sana minettarım
***
Dün gece başımı yastığa koydum
Şükrettim varlığına
İkimizi düşündüm uzunca bir süre
Dualar ettim sağlığına
***
Sensiz Bir Güne Gittim Öldüm
Sanki Bir Anlığına, Aşkı Öğretenim,
Teşekkür Ederim, Hem Aşkına Hem Dostluğuna