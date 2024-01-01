Evren Mevlanaoğlu

Yoksun burda, seni sordum dalgalara Güneş battı, beni vurdu kahırlara *** Yazık, çok yazık sensizlik Yine kördüğüm oldum yine, kahretsin Seni sordum dalgalara, martılara, sandallara Kahroldum, sensizim *** Yoksun yoksun, seni sordum dalgalara Güneş battı, beni vurdu gölgelere *** Yazık, çok yazık vurgunum Yine kördüğüm oldum yine, kahretsin Seni sordum dalgalara, martılara, sandallara Kahroldum, sensizim *** Dayanamam ben bu son gidişine Alışamadım sensizliğe Garip olurum hazan gecelere Karışamadım bu son gidişine *** Dayanamam ben bu son gidişine Alışamadım sensizliğe Garip olurum hazan gecelere Karışamadım bu son gidişine *** Yoksun burda, seni sordum dalgalara Güneş battı, beni vurdu gölgelere *** Yazık, çok yazık vurgunum Yine kördüğüm oldum yine, kahretsin Seni sordum dalgalara, martılara, sandallara Kahroldum, sensizim *** Dayanamam ben bu son gidişine Alışamadım sensizliğe Garip olurum hazan gecelere Karışamadım bu son gidişine *** Dayanamam ben bu son gidişine Alışamadım sensizliğe Garip olurum hazan gecelere Karışamadım bu son gidişine *** Dayanamam ben bu son gidişine Alışamadım sensizliğe Garip olurum hazan gecelere Karışamadım bu son gidişine *** Dayanamam ben bu son gidişine Alışamadım sensizliğe