Evrencan Gündüz

Aşık Oluyorum Ft Nükhet Duru Bir ses var içimde, seni fısıldar gibi Nerden çıktın karşıma? yine neler başlar gibi Hem güzel, hem değil, gözümde yaşlar gibi *** Yine geceler ağır olacak sabaha kadar Hayallerimiz gerçek olacak, nereye kadar? *** Aşık oluyorum, eyvah, yerimde duramıyorum Aşık oluyorum, eyvah, kendimi tutamıyorum *** Aşık oluyorum, eyvah, yerimde duramıyorum Aşık oluyorum, eyvah, kendimi tutamıyorum *** Yine geceler ağır olacak sabaha kadar Hayallerimiz gerçek olacak, nereye kadar? *** Eski bir hikayeyi dinliyormuş gibiyim Ben bu işin sonunu biliyormuş gibiyim Geçtiğim yerlere dönüyormuş gibiyim *** Yine geceler ağır olacak sabaha kadar Hayallerimiz gerçek olacak, nereye kadar? *** Aşık oluyorum, eyvah, yerimde duramıyorum Aşık oluyorum, eyvah, kendimi tutamıyorum *** Aşık oluyorum, eyvah, yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah, kendimi tutamıyorum *** Ah, yine geceler ağır olacak sabaha kadar Hayallerimiz gerçek olacak, nereye kadar? *** Aşık oluyorum, eyvah, yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah, kendimi tutamıyorum *** Aşık oluyorum, eyvah, yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah, kendimi tutamıyorum *** Aşık oluyorum, eyvah, yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah, kendimi tutamıyorum *** Aşık oluyorum, eyvah, yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum, eyvah, kendimi tutamıyorum

Nerde Ft Nükhet Duru Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar Hani dönerdi ner'de? Ne tadım ne tuzum var Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar Hani dönerdi ner'de? Ne tadım ne tuzum var *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellеrle? *** Hasret eski bir ülkе, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk Hasret eski bir ülkе, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? *** Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar Hani dönerdi nerde? Ne gündüz ne gecem var Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar Hani dönerdi nerde? Ne gündüz ne gecem var *** Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk, ah *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellerle? *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellerle?

Bir Nefes Gİbi Ft Nükhet Duru Bir mektup yazdım sana bir resim, bir çiçek Bir de gözyaşı var içinde Bir mektup yazdım sana ellerim, gözlerim Bütün umutlarım içinde sevgilim Aç bak ne çok özlemişim seni İçimde bir nefes gibi Aç bak nasıl saklamışım seni İçimde bir nefes gibi Aç bak ne çok özlemişim seni İçimde bir nefes gibi Aç bak nasıl saklamışım seni İçimde bir nefes gibi *** Bir mektup yazdım sana rengimiz sesimiz Birde şarkımız var içinde Bir mektup yazdım sana bir ömür bir hayat Kendimi gönderdim içinde sevgilim Aç bak ne çok özlеmişim seni İçimde bir nefеs gibi Aç bak nasıl saklamışım seni İçimde bir nefes gibi Aç bak ne çok özlemişim seni İçimde bir nefes gibi Aç bak nasıl saklamışım seni İçimde bir nefes gibi İçimde bir nefes gibi İçimde bir nefes gibi

Kazandım Ft Nükhet Duru Her karşıma çıkana dört elle sarıldım Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım

Destina Ft Nükhet Duru Dün gece sen uyurken ismini fısıldadım. Ve hayvanların korkunç öykülerini anlattım. Dün gece sen uyurken çiçeklere su verdim. Ve insanların korkunç öykülerini anlattım onlara. *** Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana. İşte bu yüzden, sırf bu yüzden, yeni bir isim verdim sana Destina… *** Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana. İşte bu yüzden, sırf bu yüzden, yeni bir isim verdim sana Destina *** Sen öyle umarsız uyusan da bir köşede İşte bu yüzden, sırf bu yüzden işte Yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için, *** Seni bu denli yıktıkları için, Yaşamımın gizini vereceğim sana. Destina…