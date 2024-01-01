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EXO Call Me Baby Call Me Baby Call me baby 이 거리는 완전 난리야 Call me baby 사람들 사이는 남이야 Call me baby 함께하는 매 순간이 Like boom, boom, boom Boom, boom what up *** Hey girl 영원 같던 찰나 운명 같은 순간 나를 한 순간 뚫고가 번개처럼 이 세계를 넌 내 이름 불러주며 나에게로 다가와 *** 놀라워 섬광처럼 가득 차 너를 마주한 순간 oh my 편하게 여기 앉아 이제 내 얘기를 들어봐 *** Oh I don’t care 나 멀리멀리 돌아간대도 이렇게 너의 곁에 단 한 남자가 되어줄 테니 *** 메마른 내 입술에 너 스며들어와 나를 깨워 The time’s wasting girl So don’t wait, don’t wait too long *** 빛나는 것들은 많아 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby, call me baby Call me baby, call me baby (You know my name girl) *** 널 향해 커져간 마음아 너 말곤 그 문을 닫아 (You know I’m here girl) Call me baby, call me baby Call me baby, call me baby 몇 번이라도 call me girl *** 나를 나로 존재하게 해 내 세상은 오직 You’re the one, you’re the one Girl you’re the one I want *** 빛나는 것들은 많아 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby, call me baby Call me baby, call me baby (You know my name girl) 몇 번이라도 Call me girl *** Baby girl 욕심들 속에 날 선 그 어떤 말도 넘어설 그런 믿음을 보여준 너 *** 모두 변해 날 떠나간대도 너는 나만의 lady 내 손을 잡아주는 그거면 돼 *** 빛나는 것들은 많아 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby, call me baby Call me baby, call me baby (You know my name girl) *** 널 향해 커져간 마음아 너 말곤 그 문을 닫아 (You know I’m here girl) Call me baby, call me baby Call me baby, call me baby *** 어둔 미로 속에 갇혔던 Oh 나 (그 어둠 속에서) 날 깨워준 네 목소리 들려와 날 다시 태어나게 해 yeah *** E-X-O listen Say my name (louder) 혼란스러운 공간 속 날 이끌어줄 빛이 되고 놓치지 않아준 너라면 (Baby) what up 널 안고 변치 않을게 널 안고 나를 떠나버린 사람들과 마주해 Never don’t mind about a thing 내 가슴속 그 거대한 공백에 널 더해 *** 흔들리는 세상 속에서 (Wohoo babe) Girl you’re the one I want 빛이 돼준 오직 한 사람 바로 너 (You’re the one I want) *** 빛나는 것들은 많아 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby, call me baby Call me baby, call me baby (You know my name girl) I'll be your baby yeah *** 나를 나로 존재하게 해 (You know I’m here girl) 내 세상은 오직 You’re the one, you’re the one Girl you’re the one I want *** 빛나는 것들은 많아 그 안에 진짜를 봐봐 Call me baby, call me baby Call me baby, call me baby (You know my name girl) 몇 번이라도 call me girl Tüm Şarkıları