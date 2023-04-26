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EXO

K-Pop

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01

Power

EXO 03:48
02

Lotto

EXO 03:49
03

Tempo

EXO 03:48
04

Wolf

EXO 03:50
05

Love Shot

EXO 03:20
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