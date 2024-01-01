Growl Yo, okay (sexy) 나 혹시 몰라 경고하는데 (잘들어) 지금 위험해 (so dangerous) 자꾸 나를 자극하지마 (큰일나) 나도 날 몰라 *** 숨이 자꾸 멎는다 네가 날 향해 걸어온다 나를 보며 웃는다 너도 내게 끌리는지 *** 눈앞이 다 캄캄해 네가 뚫어져라 쳐다볼 땐 귓가에 가까워진 숨소리 날 미치게 만드는 너인걸 *** 아무도 널 못 보게 (웃을 때) 품에 감추고 싶어 (I'm so serious) 널 노리는 시선들 내 안에 일어난 거센 소용돌이 *** 검은 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 두 눈에 불꽃이 튄다 그녀 곁에서 모두 다 물러나 이젠 조금씩 사나워진다 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁 워) 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라 *** 날이 선 눈빛과 베일듯한 긴장감 지금 탐색 중이야 너의 주위를 baby oh 넌 그냥 그대로 있어 나만을 바라보면서 절대 널 보내지 않아 두고 봐 baby *** 흐린 공간속에서 (흐린 공간속에서) 선명하게 빛나는 (선명하게 빛나는) 널 노리는 시선들 내 안에 울리는 경보 울림소리 *** 검은 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 두 눈에 불꽃이 튄다 그녀 곁에서 모두 다 물러나 이젠 조금씩 사나워진다 (사나워진다) 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁 으르렁) 너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라 *** E-X-O *** Yeah 또 다른 늑대들이 볼세라 (볼세라) 너무나 완벽한 내 여자라 (여자라) 품속엔 부드럽게 너를 안고 너만을 위해서 나는 난폭해지고 (Yeah) *** 결국엔 강한 자가 얻게 되는 미인 자리가 없으니까 그냥 돌아가 가능성 제로야 닳으니까 그만 봐 그녀를 넘본다면 나를 먼저 넘어봐 *** 우리 말곤 하나둘씩 지워버리자 너하고 나만 여기 남아 멈춰진 듯이 (whoa) (Yeah~) *** 검은 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 두 눈에 불꽃이 튄다 그녀 곁에서 모두 다 물러나 (다 물러나) 이젠 조금씩 사나워진다 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁) 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁) 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라 (다쳐도 몰라) 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁) 너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라

Burada Biri Var Burada biri var Sirkesi küpüne zarar Hiç durmadan seni arıyor Bildiği kadar *** Belki yolları dar Hepsinin sonu sana çıkar Ve o bunu tesadüf sanıyor İşte o kadar *** Tamam geç oldu Ve yürek bunu anlamaz Ama seviyorsa Bunu da yalanlamaz *** Epeydir aşkta şansım pek tutmuyor Hasretin yatırdı ama uyutmuyor Kadere kim nasıl dirensin Nereye kimlere bilensin Seni bu ömrüme gönlüme yazmış Unutmuyor

Muhatap Ben sade bir ayrılığa bile razıydım Gittin habersiz Durum şu ki ikimiz de dargınız Bu ne lahana bu ne perhiz *** Sen beni üzüp çekip gidenlere Ne çok benziyorsun buradan Gönül bu ne yapsın Usandı duvarlardan kaleden surdan *** Gerçeği göreceksin eminim Biraz sağlıklı düşünebilirsen Bakarsan eğriye doğruya Belki yol alırsın O da alabilirsen O zaman aklında belirgin boşluklar Ve can alıcı sorular olursa Çekinme sor tabi hesabı Geride bir muhatap bulabilirsen.