Trio Şarkı Sözleri
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Yo, okay (sexy)
나 혹시 몰라 경고하는데 (잘들어)
지금 위험해 (so dangerous)
자꾸 나를 자극하지마 (큰일나)
나도 날 몰라
***
숨이 자꾸 멎는다
네가 날 향해 걸어온다
나를 보며 웃는다
너도 내게 끌리는지
***
눈앞이 다 캄캄해
네가 뚫어져라 쳐다볼 땐
귓가에 가까워진 숨소리
날 미치게 만드는 너인걸
***
아무도 널 못 보게 (웃을 때)
품에 감추고 싶어 (I'm so serious)
널 노리는 시선들 내
안에 일어난
거센 소용돌이
***
검은 그림자 내 안에 깨어나
널 보는 두 눈에 불꽃이 튄다
그녀 곁에서 모두 다 물러나
이젠 조금씩 사나워진다
나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁 워)
나 으르렁 으르렁 으르렁 대
나 으르렁 으르렁 으르렁 대
너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라
***
날이 선 눈빛과 베일듯한 긴장감
지금 탐색 중이야 너의 주위를 baby oh
넌 그냥 그대로 있어 나만을 바라보면서
절대 널 보내지 않아 두고 봐 baby
***
흐린 공간속에서 (흐린 공간속에서)
선명하게 빛나는 (선명하게 빛나는)
널 노리는 시선들 내 안에 울리는
경보 울림소리
***
검은 그림자 내 안에 깨어나
널 보는 두 눈에 불꽃이 튄다
그녀 곁에서 모두 다 물러나
이젠 조금씩 사나워진다 (사나워진다)
나 으르렁 으르렁 으르렁 대
나 으르렁 으르렁 으르렁 대
나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁 으르렁)
너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라
***
E-X-O
***
Yeah 또 다른 늑대들이 볼세라 (볼세라)
너무나 완벽한 내 여자라 (여자라)
품속엔 부드럽게 너를 안고
너만을 위해서 나는 난폭해지고 (Yeah)
***
결국엔 강한 자가 얻게 되는 미인
자리가 없으니까 그냥 돌아가
가능성 제로야 닳으니까 그만 봐
그녀를 넘본다면 나를 먼저 넘어봐
***
우리 말곤 하나둘씩 지워버리자
너하고 나만 여기 남아 멈춰진 듯이 (whoa) (Yeah~)
***
검은 그림자 내 안에 깨어나
널 보는 두 눈에 불꽃이 튄다
그녀 곁에서 모두 다 물러나 (다 물러나)
이젠 조금씩 사나워진다
나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁)
나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁)
나 으르렁 으르렁 으르렁 대
너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라 (다쳐도 몰라)
나 으르렁 으르렁 으르렁 대
나 으르렁 으르렁 으르렁 대
나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁)
너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라
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Burada biri var
Sirkesi küpüne zarar
Hiç durmadan seni arıyor
Bildiği kadar
***
Belki yolları dar
Hepsinin sonu sana çıkar
Ve o bunu tesadüf sanıyor
İşte o kadar
***
Tamam geç oldu
Ve yürek bunu anlamaz
Ama seviyorsa
Bunu da yalanlamaz
***
Epeydir aşkta şansım pek tutmuyor
Hasretin yatırdı ama uyutmuyor
Kadere kim nasıl dirensin
Nereye kimlere bilensin
Seni bu ömrüme gönlüme yazmış
Unutmuyor
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Ben sade bir ayrılığa bile razıydım
Gittin habersiz
Durum şu ki ikimiz de dargınız
Bu ne lahana bu ne perhiz
***
Sen beni üzüp çekip gidenlere
Ne çok benziyorsun buradan
Gönül bu ne yapsın
Usandı duvarlardan kaleden surdan
***
Gerçeği göreceksin eminim
Biraz sağlıklı düşünebilirsen
Bakarsan eğriye doğruya
Belki yol alırsın
O da alabilirsen
O zaman aklında belirgin boşluklar
Ve can alıcı sorular olursa
Çekinme sor tabi hesabı
Geride bir muhatap bulabilirsen.
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Yeter artık yeter
Alacağın da kalmadı senin
Beter oldum beter
Gideceğin de yok gibi senin
***
Yansın önce resimler
Zaten bakamıyorum
Kalsın bir tek isimler
Madem unutamıyorum
***
Pişman değilim
Düşman değilim
Kaderime ben
Taştan değilim
Sil baştan değilim
Giderim ben.
***
Pişman değilim
Düşman değilim
Kaderime ben
Taştan değilim
Sil baştan değilim
Giderim ben.
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