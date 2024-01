Yo, okay (sexy) 나 혹시 몰라 경고하는데 (잘들어) 지금 위험해 (so dangerous) 자꾸 나를 자극하지마 (큰일나) 나도 날 몰라 *** 숨이 자꾸 멎는다 네가 날 향해 걸어온다 나를 보며 웃는다 너도 내게 끌리는지 *** 눈앞이 다 캄캄해 네가 뚫어져라 쳐다볼 땐 귓가에 가까워진 숨소리 날 미치게 만드는 너인걸 *** 아무도 널 못 보게 (웃을 때) 품에 감추고 싶어 (I'm so serious) 널 노리는 시선들 내 안에 일어난 거센 소용돌이 *** 검은 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 두 눈에 불꽃이 튄다 그녀 곁에서 모두 다 물러나 이젠 조금씩 사나워진다 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁 워) 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라 *** 날이 선 눈빛과 베일듯한 긴장감 지금 탐색 중이야 너의 주위를 baby oh 넌 그냥 그대로 있어 나만을 바라보면서 절대 널 보내지 않아 두고 봐 baby *** 흐린 공간속에서 (흐린 공간속에서) 선명하게 빛나는 (선명하게 빛나는) 널 노리는 시선들 내 안에 울리는 경보 울림소리 *** 검은 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 두 눈에 불꽃이 튄다 그녀 곁에서 모두 다 물러나 이젠 조금씩 사나워진다 (사나워진다) 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁 으르렁) 너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라 *** E-X-O *** Yeah 또 다른 늑대들이 볼세라 (볼세라) 너무나 완벽한 내 여자라 (여자라) 품속엔 부드럽게 너를 안고 너만을 위해서 나는 난폭해지고 (Yeah) *** 결국엔 강한 자가 얻게 되는 미인 자리가 없으니까 그냥 돌아가 가능성 제로야 닳으니까 그만 봐 그녀를 넘본다면 나를 먼저 넘어봐 *** 우리 말곤 하나둘씩 지워버리자 너하고 나만 여기 남아 멈춰진 듯이 (whoa) (Yeah~) *** 검은 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 두 눈에 불꽃이 튄다 그녀 곁에서 모두 다 물러나 (다 물러나) 이젠 조금씩 사나워진다 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁) 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁) 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라 (다쳐도 몰라) 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 나 으르렁 으르렁 으르렁 대 (으르렁) 너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라