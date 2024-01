Shimmie shimmie Ko Ko Bop I think I like it 긴장은 down down 부끄러 말고 어지러운 마음속에 내가 들어가 익숙한 듯 부드럽게 네게 번져가 *** Ah woo 고요한 밤이야 Ah woo 널 위한 밤이야 참을 수가 없어 빠져가 Yeah yeah 너의 몸짓에 난 취해가 Yeah yeah *** 네가 알던 뻔한 모습의 나를 잊어 오늘 숨겨둔 본능이 Shimmie up *** It goes down down baby 리듬에 온몸을 It goes down down baby 맡기고 소리쳐 Oh 우린 Oh We going Ko Ko Bop *** Hey! *** Shimmie shimmie Ko Ko Bop I think I like it 조금씩 down down 수줍어 말고 누가 뭐래도 넌 신경 쓰지 말어 지금 이대로 아름답기만 해 멈춰버렸음 해 Baby are you down? *** Ah woo 마지막 밤이야 Ah woo 둘만의 밤이야 긴장하지 말고 다가와 Yeah yeah 네 모든 걸 내게 맡겨봐 Yeah yeah *** 점점 풀려 가는 고삐 더 내려놔 오늘 눈치 보지 말고 Shakin’ up *** It goes down down baby 리듬에 온몸을 It goes down down baby 맡기고 소리쳐 Oh 우린 Oh *** Break it down now Hey! We go down now (Listen!) *** 밤은 깊어도 더 빛나는 너 너의 그 눈빛이 다 내게 말해 기분 좋은 밤 넌 원하고 있어 알아 It’s ok 이제 시작해 Let’s go! It’s about to go go *** Down down baby 리듬에 온몸을 It goes down down baby 맡기고 소리쳐 Oh 우린 Oh Going Ko Ko Bop *** Down down baby 귓가에 속삭여 It goes down down baby 내 맘을 불태워 Oh 미쳐 Oh Going Ko Ko Bop