Oh yeah yeah oh yeah yeah *** 별 관심이 없는 척 시선을 피해서 가 모든 걸 걸어야만 할 테니까 스쳐만 봐도 Oh yeah 다른 여자와는 확 달라 뒤돌아봐도 분명 내게 찾아온 Luck *** Lipstick Chateau 와인빛 컬러 La La La La 하얀 Champagne 버블에 샤워 La La La La 평생에 한 번일지도 몰라 꾹 참았던 본능이 튀어 올라 어쩌나 I just hit the lotto *** Oh-oh-oh Lotto Oh-oh-oh Lotto Oh-oh-oh Lotto Oh-oh-oh Lotto *** 너란 행운 마치 실낱 같은 확률 속에 맘을 던지게 해 날 다른 사람들은 이제 팝콘 입에 넣은 채 우릴 쳐다 봐 Ah baby 멀리서 들려오는 소리 No way No way no way no 즐겨 봐 Oh yeah *** 모든 게 바뀌어 Oh yeah 오늘부턴 공기도 달라 세상이 바뀌어 밤하늘엔 은빛 별들 *** Lipstick Chateau 와인빛 컬러 La La La La 하얀 Champagne 버블에 샤워 La La La La 평생에 한 번일지도 몰라 꾹 참았던 본능이 튀어 올라 널 향해 소리 질러 Louder *** Oh-oh-oh Louder Oh-oh-oh Louder Oh-oh-oh Louder Oh-oh-oh Louder *** 이 순간을 놓치진 마 We’re going crazy my lucky lady 또 한 번 기억될 날을 지금도 난 목이 말라 네게 줄게 아직 많아 I don’t need no money 너만 있으면 돼 더없이 간절히 원하는 걸 *** 모든 것을 걸어 내게 Oh yeah *** Lipstick Chateau 와인빛 컬러 (Chateau Chateau all over yeah) 하얀 Champagne 버블에 샤워 (하얀 Champagne on me) 평생에 한 번일지도 몰라 꾹 참았던 본능이 튀어 올라 본능이 튀어 올라 어쩌나 I just hit the lotto *** Just hit the lotto yeah oh La La La La yeah yeah yeah, yeah yeah yeah Just hit the lotto woo yeah Lotto Oh-oh-oh Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah, yeah yeah yeah Hit the lotto ooh yeah 넌 Lotto La La La La