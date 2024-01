차갑도록 서롤 겨눈 채 날이 선 듯 그 목소리엔 숨막히는 것만 가득해 Oh oh oh oh oh Aye ye~ *** 눈을 가린 채로 그렇게 굳게 닫아버린 서로의 맘이 애써 외면하는 걸 *** Ah~ 타들어가 갈라질 듯 숨이 막혀와 갈증이 나 이 한 잔을 가득히 담아 넘칠 듯한 위태론 오늘 밤을 난 *** It’s the love shot Na nanana nananana Na nanana nanana Na nanana nananana Oh oh oh oh oh~ *** It’s the love shot Na nanana nananana Na nanana nanana Na nanana nananana Oh oh oh oh oh~ *** It’s the love shot *** 비틀려버린 love & hate 아름다웠던 기억들 하얗게 물들여져 조금씩 바래어가 *** 매일 더 깊어져 calm down 상처가 되는 말과 검게 타버린 마음 Where is love? Yeah yeah yeah yeah~ *** 눈과 귀를 막고 억지로 헤매봐도 결국 정답은 love Too much ego에 주린 배를 불리고 비어버린 한 잔의 compassion 이제 다시 채워 들어보자 다 *** It’s the love shot Na nanana nananana Na nanana nanana Na nanana nananana Oh oh oh oh oh~ *** It’s the love shot Na nanana nananana Na nanana nanana Na nanana nananana Oh oh oh oh oh~ *** It’s the love shot *** People come and people go 세상에 멈춰선 너와 난 무뎌진 감정들에 서서히 익숙해져가 *** 심장이 타 메마르다 갈라질 듯한 믿음에 난 너로 적셔 틈을 채워가 꺼질 듯한 내 맘에 불을 붙여놔 Yeah~ *** It’s the love shot Na nanana nananana Na nanana nanana Na nanana nananana Oh oh oh oh oh~ *** It’s the love shot Na nanana nananana Na nanana nanana Na nanana nananana Oh oh oh oh oh~ *** It’s the love shot