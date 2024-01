Come in *** 모든 걸 걸고 널 들이킨 나 이젠 돌이킬 수도 없다 이건 분명 위험한 중독 So bad, no one can stop her *** Her love, her love 오직 그것만 바라 그녀의 사랑 하나뿐인걸 치명적인 Fantasy 황홀함 그 안에 취해 *** Oh she wants me Oh she’s got me Oh she hurts me 좋아 더욱 갈망하고 있어 *** Someone call the doctor 날 붙잡고 말해 줘 사랑은 병 중독 Overdose 시간이 지날수록 통제는 힘들어져 점점 깊숙이 빠져 간다 Eh oh *** Too much 너야 Your love 이건 Overdose Too much 너야 Your love 이건 Overdose *** 놀리는 그 손길로 온 너 본능은 너를 갈구해 좀 더 가빠진 숨으로 질식된 후에 전율 그리곤 한숨 *** Her love, her love 독한 약 같아 내겐 헤어나올 수 없는 Destiny 피는 뜨거워졌지 Yeah 마침내 모두 지배해 *** Oh she wants me Oh she’s got me Oh she hurts me 계속 너만 그리고 그린 나 *** Someone call the doctor 날 붙잡고 말해 줘 사랑은 병 중독 Overdose 시간이 지날수록 통제는 힘들어져 점점 깊숙이 빠져 간다 Eh oh *** Too much 너야 Your love 이건 Overdose Too much 너야 Your love 이건 Overdose *** 모두 다 내게 물어 와 내가 변한 것 같대 심장에 니가 박혀 버린 듯 세상이 온통 너인데 *** 멈출 수 없어 이미 가득한 널 지금 이 순간 You’re in my heart *** E.X.O *** 난 너를 맛보고 너를 마신다 온몸이 떨려 와 계속 들이켜도 아직 모자라 손끝까지 전율시킨 갈증 이 순간을 잡아 질주를 멈추지 마 너무 좋아 I can’t stop *** Hey doctor 지금 이대로 괜찮나 나 주체할 수 없는 이끌림 속에 녹아내려 가 난 이 느낌 없이는 죽은 거나 마찬가진걸 내가 사는 이유 난 너란 달콤함에 중독 (Someone call the doctor) *** Someone call the doctor 난 그녀가 필요해 (Hey) 하루도 난 버틸 수 없어 (버티지 못해) 벗어나고 싶지 않은 천국 같은 너 (Hey 긴긴 이 덫 Yeah) 긴긴 이 덫은 아름다워 Eh oh *** Too much 너야 (Too much, your love) Your love 이건 Overdose Too much 너야 Your love 이건 Overdose