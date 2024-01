머뭇거리지 마 Move on 자 시간이 없어 너의 미래는 바로 상상에 달렸어 두려움 따윈 버려 우린 그래도 돼 모든 열쇤 너에게 있는데 *** 잠들지 않아도 꿈꾸던 널 잊지 않기를 바래 바래 오늘 우리 함께 신나게 한번 불태워볼까 꼭 하나 된 Feeling feeling So turn me up *** We got that power power 네가 나를 볼 때 서로 같은 마음이 느껴질 때 Power power 더 강해지는 걸 Turn the music up now *** We got that power power 이 음악을 통해 같이 한목소리로 노래할 때 Power power 더 강해지는 걸 Turn the music up now *** Power power Turn the music up now *** 고민은 이제 그만 Stop 시간은 가 지금도 Tik Tok We take a shot 떠나자 We got bang bang pow wow 이어폰 타고 흘러 나오는 멜로디로 시끄러운 소음 덮고 볼륨은 Up! High! We got that power everytime *** 잠들지 않아도 꿈꾸던 널 잊지 않기를 바래 바래 오늘 다시 함께 신나게 한번 불태워볼까 꼭 하나 된 Feeling feeling So turn me up *** We got that power power 네가 나를 볼 때 서로 같은 마음이 느껴질 때 Power power 더 강해지는 걸 Turn the music up now *** We got that power power 이 음악을 통해 같이 한목소리로 노래할 때 Power power 더 강해지는 걸 Turn the music up now *** 지쳐버리는 그날이 오면 기억해 Babe 아름다웠던 우릴 다시 일어날 수 있는 그 힘은 네 안에 있다는 걸 We got that *** We got that power power 이 음악을 통해 같이 한목소리로 노래할 때 Power power 더 강해지는 걸 Turn the music up now *** We got that We got that